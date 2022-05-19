Справедливість візьме гору! Які російські компанії в Україні мають тремтіти від закону про націоналізацію 

У березні набув чинності Закон України Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
Ми вирішили розібратись, що таке націоналізація та кого вона чекає під час війни.
Якщо говорити коротко, то це перехід бізнесу від приватної форми власності до державної. В Україні до цього часу однією з найвідоміших справ була націоналізація ПриватБанку в 2016 році.
Згідно з новим законом, націоналізація — примусове вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів з мотивів суспільної необхідності на користь України.
Під об’єктами права власності мається на увазі:
Звісно, націоналізація проводиться без будь-яких відшкодувань власникам такого майна. Водночас важливо сказати, що цей закон не виключає право України в майбутньому, після закінчення війни, вимагати від країни-агресора репарацій.
На жаль, усі вісім років війни в Україні продовжували успішно діяти компанії, бенефіціарами чи власниками яких є безпосередньо Росія чи її резиденти.
Радіо Свобода наводить приклади таких великих активів:
Тож найближчим часом очікуємо на нові резонансні справи з націоналізації російського майна в Україні.
Раніше Верховна Рада підтримала закон про пособництво агресору. Читай, що передбачає закон про колаборантів.