Справедливість візьме гору! Які російські компанії в Україні мають тремтіти від закону про націоналізацію 

У березні набув чинності Закон України Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Ми вирішили розібратись, що таке націоналізація та кого вона чекає під час війни.

Що таке націоналізація

Якщо говорити коротко, то це перехід бізнесу від приватної форми власності до державної. В Україні до цього часу однією з найвідоміших справ була націоналізація ПриватБанку в 2016 році.

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Згідно з новим законом, націоналізація — примусове вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів з мотивів суспільної необхідності на користь України.

Під об’єктами права власності мається на увазі:

рухоме і нерухоме майно;

кошти;

вклади у банках;

цінні папери;

корпоративні права;

активи, що знаходяться чи зареєстровані в Україні та належать РФ та її резидентам.

Звісно, націоналізація проводиться без будь-яких відшкодувань власникам такого майна. Водночас важливо сказати, що цей закон не виключає право України в майбутньому, після закінчення війни, вимагати від країни-агресора репарацій.

Які російські компанії може націоналізувати Україна

На жаль, усі вісім років війни в Україні продовжували успішно діяти компанії, бенефіціарами чи власниками яких є безпосередньо Росія чи її резиденти.

Радіо Свобода наводить приклади таких великих активів:

Київстар — контрольний пакет фірми VEON , який майже на 100% володіє компанією, належить російському олігарху Михайлу Фрідману .

— контрольний пакет фірми , який майже на 100% володіє компанією, належить російському олігарху . Альфа-банк — майже 90% акцій належать тому ж Фрідману та іншим громадянам РФ: Герману Хану, Пьотру Авену, Олексію Кузмічьову .

— майже 90% акцій належать тому ж Фрідману та іншим громадянам РФ: . Сбербанк Росії — куди ж без нього. Банком на понад 50% володіє Міністерство фінансів РФ.

— куди ж без нього. Банком на понад 50% володіє Міністерство фінансів РФ. Обленерго — контрольні пакети акцій Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Житомиробленерго, Чернівціобленерго та Херсонобленерго належать компанії ВС Енерджі Інтернешнл Україна, яка пов’язана з російським політиком Олександром Бабаковим.

Тож найближчим часом очікуємо на нові резонансні справи з націоналізації російського майна в Україні.

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