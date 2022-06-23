Двоколісні для фронту: розробка тернопільських підприємців допомагає вивозити поранених

Щоб виконувати бойові завдання, не завжди потрібна важка броньована техніка.

Деколи достатньо безшумного і мобільного засобу для пересування.

Наприклад, як електробайки, які виробляють тернопільські підприємці.

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Ми віддали ЗСУ 2 виставкові байки, відтоді на них пішов попит. Це наш вклад у перемогу, — говорить засновник компанії Павло Рудакевич.

Переваги такого транспорту в тому, що він невидимий для ворога, його важко побачити через тепловізор, на ньому можна пересуватись по бездоріжжю. Доставляти боєприпаси на передову та навіть евакуювати поранених.

Про розробку, яка допомагає на фронті — докладніше у сюжеті.

У ці непрості часи кожен українець думає, чим він може бути корисним для країни. Якщо ви не знаєте, чим би ви могли допомогли, то радимо надихнутися вчинками та історіями волонтерів, які допомагали, не зважаючи ні на що.

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