Наймасовіша хвиля безробіття в Україні: де реально отримати роботу без досвіду та резюме

Третина українців втратила роботу внаслідок війни. Тож на ринку праці зараз шалена конкуренція. Хоч на сайтах з пошуку роботи й з’являються вакансії, та на одне місце можуть претендувати від 40 до 50 осіб.

Цей показник вказує, що ми переживаємо наймасовіше безробіття за всю історію України, яке прогнозовано почне спадати аж у 2024 році.

Тож багато якісних фахівців та спеціалістів змушені шукати роботу не за фахом, щоб мати змогу прогодувати себе та свою родину. А яка робота в Україні без резюме та досвіду зараз найбільш доступна і на неї реально влаштуватися?

Ситуація на ринку праці в Україні

Соцмережі рясніють запитами людей, які шукають роботу в Україні, однак знайти її не так просто.

Охочих працювати зараз значно більше, ніж пропозицій. Люди ладні йти на будь-яку роботу, аби платили. Усе тому, що Україна переживає наймасовіше безробіття в історії. Це визнають і в центрі зайнятості.

Керівниця управління Державного центру зайнятості Олена Мельник стверджує, що роботу втратили в тих секторах, у яких є найбільша потреба сьогодні.

Це сфера торгівлі, сфера ремонту й устаткування машин, а також представники найпростіших професій — їх потребують на ринку праці найбільше.

Робота в Україні: вакансії та зарплати

Без досвіду та резюме найбільше шансів влаштуватися у сферу обслуговування.

В супермаркет: продавцем, адміністратором торгового залу, касиром. Офіціантом. Оператором АЗС та колцентрів. Банківським працівником для продажу кредитних продуктів.

Середня зарплата, яку можна отримувати на роботі в супермаркеті, сягає від 9,5 до 12 тис. грн. Офіціант може розраховувати на зарплату в 13-14 тис.

Оператори та працівники банку без досвіду та резюме можуть отримувати більш як 20 тис. грн.

Які є вакансії для працівників з досвідом роботи

Якщо ж ти кандидат із досвідом, то робота в Україні за фахом для тебе теж знайдеться.

Співзасновник популярного сайту з пошуку роботи Артур Міхно назвав вакансії, на які відсоток пропозицій зріс аж на 10-15%, тож їх можна вважати найпопулярнішими:

менеджер з продажу; бухгалтер; продавець-консультант; водій; кухар; домашній персонал: няні, доглядальниці за дітьми, клінінг.

Останній варіант можна розглядати лише як підробіток, адже платять там до 10 тис. грн.

Якщо ж ти цілеспрямовано шукаєш посаду за фахом, то без резюме обійтися не вдасться. Резюме та супровідному листу треба приділити особливу увагу, адже на одне місце претендує 40 кандидатів.

Згадай та зазнач свої сильні сторони, цінний досвід та цікаві реалізовані проекти.

Ще один лайфхак — треба максимально швидко відгукуватися на нові вакансії, намагатися потрапити у першу десятку, протягом доби надіслати резюме. З таким підходом за великої конкуренції шанси, що твоє резюме розглянуть, набагато вищі.

Найбільше на ринку праці зараз отримують працівники IT-сфери. Ти все ще можеш опанувати новий фах і навіть не витратити на це жодних коштів, адже твою освіту профінансує держава.

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