Допоможи країні створити нові робочі місця! 250 тис. грн на відкриття бізнесу від єРобота

За даними ООН, від початку війни за кордон виїхало понад сім млн українців. Майже половина повернулися додому, але інші залишаються. Однією з причин є те, що в Україні вони не мають роботи й не знають, чим займатися.

Грантова програма єРобота

Щоб створити нові робочі місця й підтримати бізнес, уряд створив програму грантів єРобота. За умовами програми, підприємець може отримати від 50 тис. грн до 250 тис. грн на запуск нового бізнесу.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно подати заявку через Ощадбанк чи застосунок Дія й додати свій власний бізнес-план.

Гранти видаються на різноманітні види діяльності: невелика перукарня, гуртова чи роздрібна торгівля тощо, — каже заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Також існують інші гранти від держави, наприклад, так званий Тепличний грант чи грант на садівництво.

Загалом на гранти для бізнесу держава планує виділити 16 млрд грн, головною умовою є створення робочих місць. Крім цього, кажуть експерти, бізнесу потрібні гарантії безпеки від держави, а працівникам такі ж гарантії від роботодавців.

Заявку на участь у програмі грантів треба подати до 7 серпня. Якщо тобі потрібна консультація щодо програми, ти можеш звернутися до відділення Ощадбанку. Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості, перевіривши заяву уповноваженим банком та розглянувши твій бізнес-план.

Умови для участі у грантовій програмі єРобота

Взяти участь у програмі отримання гранту можуть майбутні підприємці, чинні ФОП або юридичні особи:

які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

які не провадять господарську діяльність на території Росії;

які не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушено справи про банкрутство;

щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

Отримані грантові кошти підприємець може витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату (не більше 25% від суми гранту), лізинг обладнання.

Після отримання гранту, кошти державі повертати не потрібно, якщо ти дотримуєшся усіх умов: підприємець має створити хоча б одне робоче місце, здійснювати діяльність не менше трьох років, сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників.

Буває так, що ідей для бізнесу є чимало, а от матеріального забезпечення на їх виконання — нуль. Раніше ми розповідали чотири ідеї, які допоможуть знайти кошти на розвиток бізнесу.

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