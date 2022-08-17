Самая массовая волна безработицы в Украине: где реально получить работу без опыта и резюме

Треть украинцев потеряли работу из-за войны. Так что на рынке труда сейчас безумная конкуренция. Несмотря на то, что на сайтах по поиску работы появляются вакансии, на одно место могут претендовать от 40 до 50 человек.

Этот показатель указывает, что мы переживаем самую сильную безработицу за всю историю Украины, которая прогнозируемо начнет спадать только в 2024 году.

Поэтому многие качественные специалисты вынуждены искать работу не по специальности, чтобы прокормить себя и свою семью. А какая работа в Украине без резюме и опыта сейчас наиболее доступна и куда реально устроиться?

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Ситуация на рынке труда в Украине

Соцсети переполнены запросами людей, которые ищут работу, однако найти ее не так просто.

Желающих работать сейчас в разы больше, чем предложений. Люди готовы идти на любую работу, лишь бы платили. Все потому, что Украина переживает массовую безработицу в истории. Это признают и в центре занятости.

Руководитель управления Государственного центра занятости Елена Мельник утверждает, что работу потеряли в тех секторах, в которых наибольшая потребность сегодня.

Это сфера торговли, сфера ремонта и оборудования машин, а также представители простейших профессий — в них больше всего нуждаются в рынке труда.

Работа в Украине: вакансии и зарплаты

Без опыта и резюме больше всего шансов устроиться в сферу обслуживания.

В супермаркет: продавец, администратор торгового зала, кассир. Официант. Оператор АЗС и коллекторов. Банковский работник для продажи кредитных продуктов.

Средняя зарплата, которую можно получать на работе в супермаркете, достигает от 9,5 до 12 тыс. грн. Официант может рассчитывать на зарплату в 13–14 тыс.

Операторы и работники банка без опыта и резюме могут получать более 20 тыс. грн.

Какие есть вакансии для работников с опытом работы

Если ты кандидат с опытом, то для тебя работа в Украине по специальности тоже найдется.

Сооснователь популярного сайта по поиску работы Артур Михно назвал вакансии, на которые процент предложений вырос аж на 10-15%, поэтому их можно считать самыми популярными:

менеджер по продажам; бухгалтер; продавец-консультант; водитель; повар; домашний персонал: няни, сиделки за детьми, клининг.

Последний вариант можно рассматривать только как подработку, ведь платят там до 10 тыс. грн.

Если ты целенаправленно ищешь должность по специальности, то без резюме не обойтись. Резюме и сопроводительному письму следует уделить особое внимание, ведь на одно место претендует 40 кандидатов.

Вспомни свои сильные стороны, ценный опыт и интересные реализованные проекты.

Еще один лайфхак — нужно максимально быстро откликаться на новые вакансии, пытаться попасть в первую десятку, в течение суток отправить резюме. С таким подходом при большой конкуренции шансы, что твое резюме рассмотрят, гораздо выше.

Больше всего на рынке труда сейчас получают работники IT-сферы. Ты все еще можешь овладеть новой профессией, даже не тратя на это никаких средств, ведь твое образование профинансирует государство.

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