Гривню лихоманить, а валюта укріплюється? Що буде з курсом долара у вересні

Українці з жахом стежать за курсом долара і згадують ще ті часи, коли він коштував близько 29 грн. Економіка України та війна сильно впливають на валютний ринок. Тож ми розповімо, чого очікувати від курсу долара найближчим часом.

Курс гривні сьогодні

Курс гривні поділяється на безготівковий та готівковий. Перший — встановлює Нацбанк і є фіксованим, а на готівковому ринку немає обмежень зі встановлення курсу.

На початку повномасштабного вторгнення Нацбанк зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн, що дозволило зберегти золотовалютні резерви. Якби уряд не пішов на цей крок, то, за прогнозами НБУ, інфляція прискорилася б вже у червні на 30%.

Зараз також дивляться

Але згодом Нацбанк підвищив курс долара аж на 25%. Вже наприкінці липня, за курсом НБУ, долар коштував 36,57 грн. Проте на готівковому ринку курс перевищував 40 грн.

Очільник НБУ Кирило Шевченко пов’язує такий розрив між безготівковим та готівковим ринком існуванням валютних обмежень. В інтерв’ю Forbes Україна він зазначив: щоб різниця була помірною, Нацбанк розширив можливості щодо продажу готівкової валюти іншим банкам.

Що впливатиме на курс долара в Україні

Факти ICTV опитали кількох експертів, які наголосили, що зараз спрогнозувати курс гривні складно.

Банкір Сергій Фурса розповів, що на формування курсу впливатимуть терміни завершення війни, масштаб шкоди, завданої українській економіці, розмір міжнародної фінансової допомоги тощо.

У нас дуже багато факторів невизначеності. Можемо лише сказати, що поки триває війна, курс перебуватиме під тиском, — наголосив Фурса.

Економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук у коментарі Фактам ICTV зауважив: до повномасштабної війни безготівковий курс валюти був на порядок вищий, ніж готівковий.

Також банки могли купити безготівкову валюту і завести під неї готівку, потім продати її на ринку. Зараз готівкових доларів може не вистачати, бо їх завозили літаками, а у нинішніх умовах це неможливо.

Все трималося на безготівковому курсі, який встановлює Нацбанк, а готівковий фактично підлаштовувався під нього.

Кушнірук також наголосив: готівковий курс залежатиме від економічної ситуації в країні та війни. Новини про те, що війна триватиме довго, посилюють тиск на гривню.

Також на курс валют в України впливає аграрний експорт. Поки він існує, пропозиції іноземної валюти збільшуватимуться.

Чого очікувати від курсу долара у вересні

Борис Кушнірук підкреслив під час розмови з Фактами ICTV — безготівковий курс зафіксований Нацбанком, тому він не коливатиметься. Проте від рішення НБУ залежить, чи підвищать вони його.

— Якщо не буде негативних повідомлень, то гривня залишатиметься відносно стабільною щодо готівкового курсу. Залежатиме від того, що робитиме Нацбанк з емісією (“друком” грошей, — ред.), — пояснює експерт.

За його словами, якщо не буде негативних очікувань та емісії, то курс на готівковому ринку залишатиметься на тому ж рівні, який є зараз.

Проте Сергій Фурса, своєю чергою, прогнозує, що тиск на гривню зберігатиметься як у вересні, так і до кінця 2022 року. Хоча офіційний курс лишатиметься зафіксованим, яким він буде на чорному ринку – спрогнозувати неможливо.

Економіст Олексій Кущ для Фактів ICTV розповів, що до кінця року варто очікувати подальшої девальвації гривні (тобто падіння курсу).

Наскільки вона буде глибокою, зараз важко казати. Тут дуже багато факторів, яких ми ще не бачимо та не можемо враховувати, — зауважив експерт.

Що буде з доларом у 2022-2023 роках

Зараз долар поступово зміцнює свої позиції. За кілька місяців курс євро знижувався та перебував на одному рівні з доларом, інколи навіть падав нижче. Тож експерти одного з найбільших банків США, який входить до Великої четвірки, Wells Fargo оприлюднили новий прогноз щодо долара на 2022 та 2023 роки.

Попри такий успіх зараз, у Wells Fargo очікують, що у 2023 році долар почне втрачати позиції на ринку. Для цього є дві причини: початок рецесії в економіці США та зменшення ставок Федеральним резервом.

ФРС проводить свою політику активніше, ніж інші банки, тому на ринку валют долар зміцнюється. Це добре для інвесторів з країн, де нижчі відсоткові ставки, і вони переходять до США. Також глобальна економіка впливає на підтримку долара, бо його вважають “активом безпечної гавані”.

Експерти з американського банку вважають, що до кінця 2022 року долар продовжить зростати. Також очікується, що у вересні ФРС втретє підійме ставку на 75 базових пунктів, що ще більше зміцнить долар.

Уряд намагається підтримувати економіку України, для цього треба також дбати про наших громадян. Раніше ми розповідали про нові програми підтримки населення: облігації, іпотеку, приватизацію.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!