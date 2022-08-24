Економія

Курс євро вдруге впав нижче за долар США: чому так сталося

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 20:00
Курс євро вдруге зрівнявся з доларом: які причини
Фото: Pexels

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