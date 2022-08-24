Курс євро вдруге впав нижче за долар США: чому так сталося

Через високі ціни на енергоносії в Європі європейська валюта вдруге з 2002 року втратила свої позиції проти долара. У липні цього року євро вперше за два десятиліття досягнув паритету з доларом США.

Такі зміни у курсі валют відбуваються через зростання цін на енергоносії. Це посилило побоювання щодо тяжіння економік регіону до рецесії. Про це повідомляє Financial Times.

Тож євро впало на 0,4% до 0,99 долара. Акції в Європі теж зазнали негативних змін. Європейський регіональний індекс Stoxx 600 втратив 1,2%, а німецький Dax впав на 1,7%. Це відбулося через здорожчання базової потужності у Німеччині до рекорду у 603 євро за МВт-год. А її показник вважають еталонним.

Звісно, інвестори та економісти стурбовані стрімким зростанням цін на енергоносії. Це може призвести до зниження ділової активності в Європі. Німецькі інвестори найбільше переймаються цією проблемою з часів боргової кризи в єврозоні, яка була десять років тому.

— Уряди починають розподіляти вищі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. При цьому логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн, — сказав Джордан Рочестер з японського банку Nomura.

Курс долара та євро сьогодні

Згідно з курсом НБУ:

євро: 36,2 грн;

долар: 36,5 грн.

Раніше ми розповідали про ситуацію на валютному ринку в Україні та чому обмінникам заборонили виставляти табло з курсом.

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