Курс евро второй раз упал ниже доллара США: почему так произошло

Из-за высоких цен на энергоносители в Европе европейская валюта во второй раз с 2002 года потеряла свои позиции по сравнению с долларом. В июле этого года курс евро впервые за два десятилетия достиг паритета с долларом США.

Такие изменения в курсе валют происходят из-за роста цен на энергоносители. Это усугубило опасения относительно приближения экономик региона к рецессии. Об этом сообщает Financial Times.

Евро упало на 0,4% до 0,99 доллара. Акции в Европе тоже претерпели ряд негативных изменений. Европейский региональный индекс Stoxx 600 потерял 1,2%, а германский Dax упал на 1,7%. Это произошло из-за удорожания базовой мощности в Германии до рекорда в 603 евро за МВт-час. А ее показатель считается эталонным.

Безусловно, инвесторы и экономисты обеспокоены стремительным ростом цен на энергоносители. Это может привести к снижению деловой активности в Европе. Немецкие инвесторы больше всего обеспокоены этой проблемой со времен долгового кризиса в еврозоне десять лет назад.

— Правительства начинают распределять более высокие затраты на энергию между потребителями, и бизнесу придется начать медленно сокращать производство. При этом логистические линии страдают от отсутствия транспортных возможностей в условиях низкого уровня воды на реке Рейн, — сказал Джордан Рочестер из японского банка Nomura.

Курс доллара и евро сегодня

Согласно курсу НБУ:

евро: 36,2 грн;

доллар: 36,5 грн.

Ранее мы рассказывали о ситуации на валютном рынке в Украине и почему обменникам запретили выставлять табло с курсом.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!