Это не махинация! Почему НБУ запретил обменникам демонстрировать курс валют и какая сейчас ситуация на рынке

Когда НБУ запретил обменникам выставлять табло с курсом валют, украинцы начали возмущаться. Некоторые даже утверждали, что это связано с махинациями, но это не так. Первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала о том, что сейчас происходит на валютном рынке.

По ее словам, запрет публиковать курс валют был одним из решений комплексного регулирования наличного валютного рынка.

— Есть целый комплекс требований к небанковским валютообменным пунктам, в том числе те, которые должны обезопасить клиентов. Также есть требования по проведению операций с обязательным использованием регистратора операций.

Одним из требований было прекращение демонстрации курса валют из-за того, что курс на табло не отвечал тому, по которому реально осуществлялась операция.

А некоторые обменные пункты начали использовать эту ситуацию в спекулятивных целях, — говорит Рожкова.

По ее словам, сейчас наличный рынок успокоился. Также этому способствовало, что НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты.

В начале полномасштабного вторжения Нацбанк запретил обменникам принимать валюту от граждан по заниженной цене. То есть если официальный курс доллара был 29,25 грн, то покупать у украинцев по 25-26 грн было запрещено. Теперь, когда рынок успокоился, Нацбанк отменил этот запрет.

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