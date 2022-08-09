Украина

Это не махинация! Почему НБУ запретил обменникам демонстрировать курс валют и какая сейчас ситуация на рынке

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 августа 2022, 19:30

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Це не махінації! Чому НБУ заборонив обмінникам демонструвати курс валют та яка зараз ситуація на ринку
0:09:16
Яка ситуація на валютному ринку: чому заборонили обмінникам показувати курс
Это не махинация! Почему НБУ запретил обменникам демонстрировать курс валют и какая сейчас ситуация на рынке
Это не махинация! Почему НБУ запретил обменникам демонстрировать курс валют и какая сейчас ситуация на рынке
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