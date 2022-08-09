Це не махінації! Чому НБУ заборонив обмінникам демонструвати курс валют та яка зараз ситуація на ринку

Коли НБУ заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют, українці почали обурюватися. Дехто навіть стверджував, що це пов’язано з махінаціями, але це не так. Перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла про те, що зараз відбувається на валютному ринку.

За її словами, заборона публікувати курс валют була одним із рішень комплексного регулювання готівкового валютного ринку.

— Є цілий комплекс вимог до небанківських валютообмінних пунктів, зокрема, ті, які мають убезпечити клієнтів. Також є вимоги щодо проведення операцій з обов’язковим використанням реєстратора операцій.

Однією з вимог було припинення демонстрації курсу валют через те, що курс на табло не відповідав тому, за яким реально здійснювалася операція.

А деякі обмінні пункти почали використовувати цю ситуацію у спекулятивних цілях, — каже Рожкова.

За її словами, зараз готівковий ринок валюти заспокоївся. Також цьому сприяло те, що НБУ дозволив банкам продавати більше готівкової валюти.

На початку повномасштабного вторгнення Нацбанк заборонив обмінникам приймати валюту від громадян за заниженою ціною. Тобто якщо офіційний курс долара був 29,25 грн, то купувати в українців по 25-26 грн було заборонено. Тепер, коли ринок збалансувався, Нацбанк скасував цю заборону.

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