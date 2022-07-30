Lifestyle

Українці з жахом чекають на стрибок цін: що буде з курсом долара та пальним

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 30 Липня 2022, 09:00

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