Українці з жахом чекають на стрибок цін: що буде з курсом долара та пальним

Українці хвилюються, що буде з ціною на пальне. Тиждень тому Національний банк рекордно ослабив офіційний курс гривні — одразу на чверть.

Саме за цим курсом усі імпортери закуповують товари: харчі, ліки, побутову техніку. Упродовж 5 місяців повномасштабної війни курс був 29,50 копійок, а минулого четверга стрибнув аж до 36,6.

Упродовж тижня всі напружено спостерігали за цінами на заправках. Адже усе наше пальне — імпортне, купують його за валюту. А з початку повномасштабної війни воно і так рекордно здорожчало, що добряче вдарило по гаманцях українців.

За словами директора інвестиційної компанії Тараса Козака, якщо експортний виторг буде продаватися так, як ми очікуємо, то цілком можливо, що наступне коригування курсу буде не в бік зростання долара, а можливий і спад долара.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про NFT та як на ньому заробити.