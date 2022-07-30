Украинцы с ужасом ждут скачка цен: что будет с курсом доллара и бензином

Украинцы переживают, что будет с ценой на топливо. Неделю назад Национальный банк рекордно ослабил официальный курс гривны сразу на четверть.

Именно по этому курсу все импортеры закупают товары: продукты, лекарства, бытовую технику. В течение 5 месяцев полномасштабной войны курс был 29,50, а в прошлый четверг прыгнул до 36,6.

В течение недели все напряженно наблюдали за ценами на заправках. Ведь все наше топливо – импортное, покупают его за валюту. А с начала полномасштабной войны оно и так рекордно подорожало, что изрядно ударило по кошелькам украинцев.

По словам директора инвестиционной компании Тараса Козака, если экспортная выручка будет продаваться так, как мы ожидаем, то вполне возможно, что следующая корректировка курса будет не в сторону роста доллара, а возможно и спада.

Напомним, что раньше мы рассказывали о NFT и как на нем заработать.