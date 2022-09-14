Кабмин утвердил проект бюджета на 2023 год — какой курс доллара заложили

13 сентября Кабинет Министров утвердил проект бюджета, а также макроэкономический прогноз на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Ожидаемый курс доллара в 2023 году

В рамках макропрогноза в 2023 году среднегодовой курс доллара может достигать 42 грн, а инфляция — 30%.

Ожидается, что экономика Украины вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% — в номинальном. Средняя зарплата поднимется примерно до 18 500 грн.

Впрочем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что экономическая ситуация в стране напрямую будет зависеть от ситуации на фронте.

В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может как упасть на 0,4%, так и возрасти на 10% и более. Так же и с другими показателями, — подчеркивает чиновник.

Важным шагом для поддержки украинской экономики, а также преодоления глобального продовольственного кризиса стало соглашение про экспорт зерна из Украины во время войны.

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