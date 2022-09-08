Изюмская группировка россиян будет отрезана! Мусиенко о контрнаступлении в Харьковской области

Военный эксперт, руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини прокомментировал заявление Генштаба об освобождении 20 населенных пунктов в Харьковской области и продвижении ВСУ вглубь российской линии обороны на 50 км.

По словам Александра, у нашей армии появилась возможность отрезать российскую группировку в Изюме, что ослабит врага. Также это снизит угрозу для Харьковской, севера Донецкой и Луганской областей.

Что касается ежедневных обстрелов Харькова, то сейчас еще рано говорить о так называемой “санитарной зоне” вокруг города. Она помогла бы снизить интенсивность вражеских обстрелов.

Также Мусиенко отметил, что недавняя программная статья генералов Валерия Залужного и Михаила Забродского является важным элементом коммуникации ВСУ с обществом, что поможет открыть дискуссии по темам, касающимся войны.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда закончится война и что будет с Россией, по мнению Алексея Данилова.