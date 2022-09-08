Украина

Изюмская группировка россиян будет отрезана! Мусиенко о контрнаступлении в Харьковской области

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 08 сентября 2022, 21:18

Больше видео
Коли закінчиться війна в Україні - думка Залужного та Забродського
Планы россиян, деоккупация Крыма и потребности ВСУ — Залужный и Забродский о перспективах войны в Украине
0:03:47
Волонтерство в Италии
Как итальянцы помогают украинцам, страдающим от войны — история о людях с большими сердцами
0:09:26
Ціни на бензин: Сергій Фурса про стабільність курсу гривні
Национальная валюта в безопасности: что будет с гривной и ценами на бензин до нового года
Актуальная карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 8 сентября
Смотреть больше

Последние видео
0:06:15
Контрнаступ ЗСУ

Изюмская группировка россиян будет отрезана! Мусиенко о контрнаступлении в Харьковской области
заборона на в'їзд в ЄС
Незваные гости: Эстония, Латвия, Литва и Польша запрещают въезд россиянам
Королева Єлизавета II померла у віці 96 років: де і як
Умерла королева Великобритании Елизавета II: что известно и кто станет следующим монархом
0:04:09
Журналісти України під час війни
Правда — наше оружие! Ко солидарносты журналистов рассказываем о работниках медиа, что защищают страну на разных фронтах
Коли закінчиться війна в Україні - думка Залужного та Забродського
Планы россиян, деоккупация Крыма и потребности ВСУ — Залужный и Забродский о перспективах войны в Украине
0:03:47
Волонтерство в Италии
Как итальянцы помогают украинцам, страдающим от войны — история о людях с большими сердцами
0:02:48
Екологічна криза в Одеській області - через війну гинуть дельфіни
Тысячи дельфинов погибли в Черном море — преступная война приводит к экологической катастрофе
0:09:26
Ціни на бензин: Сергій Фурса про стабільність курсу гривні
Национальная валюта в безопасности: что будет с гривной и ценами на бензин до нового года
Актуальная карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 8 сентября
0:02:23
Перехваченные разговоры россиян
Напуганы работой ВСУ и Himars! Новые перехваченные разговоры российских военных этому доказательство
Больше видео
заборона на в'їзд в ЄС
Читать дальше
Незваные гости: Эстония, Латвия, Литва и Польша запрещают въезд россиянам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь