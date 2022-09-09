Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 9 вересня

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
Тож саме там нині точаться найзапекліші бої. Поки ЗСУ професійно працюють, мирному населенню варто дбати про свою безпеку та знати про потенційно небезпечні напрямки.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом поточної доби росіяни завдали:
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з цієї країни.
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
На інших напрямках противник продовжив обстрілювати військові та цивільні об’єкти:
У результаті успішних дій партизанського руху та української артилерії ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.
Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.
Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши:
Також підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА.
Тим часом бойовий дух російських загарбників щодня падає. Перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що вони мають колосальні втрати на Херсонському напрямку завдяки потужним ударам ЗСУ.
Слухай панічні бесіди росіян зі своїми родинами та друзями.
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