Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 9 вересня

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Тож саме там нині точаться найзапекліші бої. Поки ЗСУ професійно працюють, мирному населенню варто дбати про свою безпеку та знати про потенційно небезпечні напрямки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 9 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом поточної доби росіяни завдали:

чотири ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення;

15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки;

понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню Град та Ураган по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з цієї країни.

На інших напрямках противник продовжив обстрілювати військові та цивільні об’єкти:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;

напрямку — в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області; на Харківському напрямку — у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;

напрямку — у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка; на Слов’янському напрямку — Слов’янська, Вірнопілля, Долини, Краснопілля та Нової Дмитрівки;

напрямку — Слов’янська, Вірнопілля, Долини, Краснопілля та Нової Дмитрівки; на Краматорському напрямку — у районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;

напрямку — у районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському напрямку — у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;

напрямку — у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе; на Авдіївському напрямку — в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

напрямку — в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку — в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;

напрямку — в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка; на Запорізькому напрямку — біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;

напрямку — біля Новоандріївки, Новополя і Времівки; на Південнобузькому напрямку — в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.

У результаті успішних дій партизанського руху та української артилерії ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши:

два взводних опорних пункти; шість районів зосередження живої сили та військової техніки; два зенітних ракетних комплекси ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА.

Тим часом бойовий дух російських загарбників щодня падає. Перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що вони мають колосальні втрати на Херсонському напрямку завдяки потужним ударам ЗСУ.

Слухай панічні бесіди росіян зі своїми родинами та друзями.

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