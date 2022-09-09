Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 9 сентября

Россияне продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над Донецкой областью и содержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Именно там сейчас идут самые ожесточенные бои. Пока ВСУ профессионально работают, мирному населению следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение текущих суток россияне нанесли:
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории с этой страны.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
На других направлениях противник продолжил обстреливать военные и гражданские объекты:
В результате успешных действий партизанского движения и украинской артиллерии вражеские подразделения испытывают существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.
Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибровное, Григорьевка, Соледарь, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибровное, Григорьевка, Соледарь, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
В течение текущих суток авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив:
Также подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА.
Между тем, боевой дух российских захватчиков ежедневно падает. Перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что у них колоссальные потери на Херсонском направлении благодаря мощным ударам ВСУ.
Слушай панические беседы русских со своими семьями и друзьями.
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