Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 9 сентября

Россияне продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над Донецкой областью и содержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Именно там сейчас идут самые ожесточенные бои. Пока ВСУ профессионально работают, мирному населению следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 сентября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение текущих суток россияне нанесли:

четыре ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков, есть жертвы среди гражданского населения;

15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки;

более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня Град и Ураган по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории с этой страны.

На других направлениях противник продолжил обстреливать военные и гражданские объекты:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Великий Прикол и Проходы Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Великий Прикол и Проходы Сумской области; на Харьковском направлении — в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Победа, Старый Салтов, Байрак и Константиновка;

направлении — в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Победа, Старый Салтов, Байрак и Константиновка; на Славянском направлении — Славянска, Вернополья, Долины, Краснополья и Новой Дмитровки;

направлении — Славянска, Вернополья, Долины, Краснополья и Новой Дмитровки; на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спорное и Раздоловка;

направлении — в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спорное и Раздоловка; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Нью-Йорк и Веселое;

направлении — в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Нью-Йорк и Веселое; на Авдеевском направлении — в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;

направлении — в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного; на Новопавловском направлении — в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка;

направлении — в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка; на Запорожском направлении — возле Новоандреевки, Новополя и Времовки;

направлении — возле Новоандреевки, Новополя и Времовки; на Южнобужском направлении — в районах населенных пунктов Белая Криница, Первомайское, Любимовка, Терновые Поды, Зеленая Роща, Петровка, Степная Долина, Правдино, Таврическое, Миролюбовка и Ивановка.

В результате успешных действий партизанского движения и украинской артиллерии вражеские подразделения испытывают существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.

Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибровное, Григорьевка, Соледарь, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.

В течение текущих суток авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив:

два взводных опорных пункта; шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники; два зенитных ракетных комплекса врага.

Также подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА.

Между тем, боевой дух российских захватчиков ежедневно падает. Перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что у них колоссальные потери на Херсонском направлении благодаря мощным ударам ВСУ.

Слушай панические беседы русских со своими семьями и друзьями.

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