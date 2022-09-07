Украина

Напуганы работой ВСУ и Himars! Новые перехваченные разговоры российских военных этому доказательство

Виктория Мельник, редактор сайта 08 сентября 2022, 00:00

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Ремонт дитячої реанімації в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології
Украинские больницы становятся не хуже передовых европейских! Как осовременивается наша медицина
0:03:26
Ракетний обстріл Харкова — 6 вересня 2022
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Человек снова вернется на Луну, и украинцы тоже примут в этом участие! Рассказываем о новой космической миссии Artemis 1

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