Напуганы работой ВСУ и Himars! Новые перехваченные разговоры российских военных этому доказательство

Говорят, если долго сидеть на берегу реки, со временем можешь увидеть в воде трупы своих врагов. По-разному можно воспринимать эту мудрость, но русские военные узнали о ней по-своему.
Военный РФ рассказал жене о потерях на Херсонском направлении и ударах ВСУ.
Днепр уже полон труппами наших военных!
Днепр уже полон труппами наших военных!
Военный жалуется: ВСУ бьют по россиянам Himars’амы, у их войск много раненых.
Оккупант: К нам медики приехали, и только что сообщили о подбитом танке нашем. Himars дальнобойны — бьют по нам и здесь.
А потом мужчина говорит: два удара были сделаны через его же собственный телефон! Точнее, потому, что оккупант искал место, где ему поймать связь и позвонить по телефону домой.
Оккупант: Все мосты разбили, Херсон тоже. Мы паромами передвигаемся, мы в отчаянии.
Какова цена контрнаступления в Херсоне и что необходимо знать нам об этой военной операции: читай в материале.
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