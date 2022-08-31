Контрнаступление в Херсонской области — не повод для эйфории! Ветеран Айдара о том, почему нам рано расслабляться

После сообщений о начале контрнаступления ВСУ в Херсонской области по соцсетям прокатилась волна радостных постов. Однако, в отличие от гражданских, сообщения от военных были гораздо более сдержанными.

Ветеран полка Айдар Евгений Дикий, который в 2014 году освобождал от россиян Луганскую область, рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона об отношении к контрнаступлению.

Происходящее сейчас на Юге — это очень тяжелая и рискованная работа. Ее должны синхронно и организованно делать десятки тысяч мужчин и женщин, — подчеркнул ветеран.

Он сказал, что в любом случае наступать сложнее, чем защищаться. Ведь тот, кто построил оборону и окопался, автоматически имеет преимущество.

Сейчас ВСУ нужно прорвать три линии вражеской обороны, которые россияне обустроили за полгода. За последние три месяца они стянули на Юг огромное количество живой силы и военной техники.

Сегодня на правом берегу Днепра их 25 000, а на левом (под Херсоном и Запорожьем) — примерно 40 000. Пропорционально они стянули туда военну технику и боеприпасы, — говорит Дикий.

Поэтому украинцам следует помнить, что за каждый освобожденный от россиян населенный пункт украинские военные платят высокую цену.

Сейчас еще точно не время для эйфории. Вместо этого стоит помогать ВСУ всеми возможными способами.

Кроме того, не следует ожидать молниеносных результатов от контрнаступления. Путин прекрасно понимает, что потеря Херсона приведет к политической катастрофе в России. Поэтому захватчики до последнего будут вгрызаться в нашу землю.

Самое трудное — это удержаться, закрепиться на уже захваченных позициях. А дальше смочь так перегруппироваться, чтобы отвоевать следующий участок. Это происходит шаг за шагом, — объясняет военный.

Тем временем на Востоке российские военные продолжают обстреливать и убивать мирное население. Взрывы в Харькове 30 августа забрали жизни четырех человек. Смотри последствия атаки оккупантов.

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