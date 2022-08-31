Контрнаступ на Херсонщині — не привід для ейфорії! Ветеран Айдару розповів, чому нам зарано розслаблятись

Після повідомлень про початок контрнаступу ЗСУ на Півдні соцмережами прокотилася хвиля радісних дописів. Проте, на відміну від цивільних, дописи військових були набагато більш стриманими.

Ветеран полку Айдар Євген Дикий, який у 2014 році звільняв від росіян Луганщину, розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про ставлення до контрнаступу.

Те, що відбувається зараз на Півдні, — це дуже важка й ризикована робота. Її мають синхронно та організовано зробити десятки тисяч хлопців та дівчат, — підкреслив ветеран.

Він наголосив, що в будь-якому разі наступати складніше, ніж захищатись. Адже той, хто звів оборону та окопався, автоматично має перевагу.

Нині ЗСУ потрібно прорвати три лінії ворожої оборони, які росіяни облаштували за півроку. За останні три місяці вони стягнули на Південь величезну кількість живої сили та військової техніки.

На сьогодні на правому березі Дніпра їх 25 000, а на лівому (під Херсоном і Запоріжжям) — приблизно 40 000. Пропорційно вони натягнули туди військової техніки та боєприпасів, — каже Дикий.

Тому українцям варто пам’ятати, що за кожен звільнений від росіян населений пункт українські військові платять високу ціну.

Зараз ще точно не час для ейфорії. Натомість треба допомагати ЗСУ всіма можливими способами.

Крім того, не потрібно очікувати блискавичних результатів від контрнаступу. Адже Путін чудово розуміє, що втрата Херсону призведе до політичної катастрофи в Росії. Тому загарбники до останнього вгризатимуться в нашу землю.

Найважче — це утриматись, закріпитись на вже захоплених позиціях. А далі змогти так перегрупуватись, щоб відвойовувати наступну ділянку. Це відбувається крок за кроком, — пояснює військовий.

Тим часом на Сході російські військові продовжують обстрілювати та вбивати мирне населення. Вибухи у Харкові 30 серпня забрали життя чотирьох людей. Дивись наслідки атаки окупантів.

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