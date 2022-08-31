Російські Піони, які несуть смерть та руйнацію. Наслідки жорстокого обстрілу Харкова

Російські військові продовжують обстрілювати Харків та вбивати мирне населення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загинуло чотири людини, 14 мирних мешканців постраждали, серед них шестирічна дитина.

Того ж дня, близько 23-ї години, окупанти обстріляли Харків з реактивної артилерії. А вже за годину з території Бєлгородської області місто знову зазнало ворожих атак. Ракета влучила поряд з закладом освіти у Київському районі. Там постраждали дві літні жінки.

Під час обстрілу на вулиці Сумській загинув охоронець. Він біг до укриття і не встиг сховатися. Будинки та офіси поруч — зруйновані.

Накрило набоями із самохідної артилерії один із найпопулярніших парків неподалік середмістя. Харків’яни люблять ходити туди до джерела по воду, тому на території парку навіть під час війни завжди людно.

Кілька відвідувачів парку зазнали поранень, одна з жінок загинула. Першу допомогу постраждалим надавали люди, які були поруч.

Читати на тему Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі Читай у нашому матеріалі про вибухи у Харкові 30 серпня та їхні наслідки.

За кілька годин після обстрілів Харкова почали роботу комунальники, вони працюють разом зі слідчими.

Речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко зауважує: найімовірніше, для обстрілу використали артустановку Піон. Загалом росіяни випустили з десяток набоїв калібром 203-мм і накрили велелюдний район у центрі Харкова.

Росія продовжує тероризувати Україну та погрожувати ядерною катастрофою. Раніше ми розповідали про обстріл Енергодара та інших міст України.

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