Україна

Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 30 Серпня 2022, 11:40

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