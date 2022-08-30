Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі

Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти обстріляли Харків з артилерії. Інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Що відомо про обстріл Харкова станом на зараз — дивись у матеріалі.

Вибухи у Харкові 30 серпня 2022

Російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Попередньо повідомляється про вісім прильотів. На місці працюють всі екстрені служби, потерпілим надається допомога.

Харків’ян просять не виходити з укриттів через загрозу нового обстрілу.

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Попередня інформація про прильоти свідчить, що кілька артилерійських снарядів влучили у два місця відпочинку, також є влучання у дитячий садочок.

У сусідніх багатоквартирних будинках повибивало вікна.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих та сімох поранених.

Раніше ми розповідали про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

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