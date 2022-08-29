Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів

На Харківщині російські війська намагаються просуватися на всіх напрямках, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Не минає ані ночі без ракетних ударів, але жодних успіхів на полі бою ворог не має.

Окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення – близько сьомої ранку знову вгатили по околиці Харкова, поранення дістав 77-річний житель Київського району, є двоє поранених і в області.

Одна з ракет російських окупантів впала практично на подвір’ї ОВА і зруйнувала вщент триповерхову нежитлову споруду. Минулося без постраждалих, але сталося це близько восьмої вечора.

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Тобто, до початку комендантської години було ще дві години, і якби не страшенна гроза зі зливою у Харкові, на вулиці могли б бути люди.

Також у тутешніх будинках вже вкотре вибило шибки, люди за ці півроку вже кілька разів встигли поміняти вікна.

Місцевий мешканець Дмитро розповідає, що було дуже гучно.

Такий був спалах і вибух, що відкрило ворота в гаражі, а потім був дощ зі сміттям та шматками землі. Камінням повибивало вікна в сусідніх будинках.

Інша ракета впала просто перед будівлею ОВА, де була величезна вирва – дев’ять з половиною на десять метрів, і завглибшки п’ять метрів. Однак буквально за кілька годин її вже засипали.

Як і щоранку після нічних ракетних ударів, комунальники виходять на прибирання – розбирають завали, підмітають вулиці, збирають скло.

Водночас ЗСУ прорвали оборону окупантів на Херсонському напрямку.

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