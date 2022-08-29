Україна

Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 29 Серпня 2022, 21:00

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