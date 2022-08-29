Россияне прут, но безуспешно: последние новости Харькова и последствия утренних ракетных ударов

В Харьковской области российские войска пытаются продвигаться по всем направлениям, сообщают в областной военной администрации. Не проходит ни ночи без ракетных ударов, но никаких успехов на поле боя враг не имеет.

Оккупанты продолжают обстреливать гражданское население — около семи утра снова ударили по окраине Харькова, ранения получил 77-летний житель Киевского района, двое раненых и в области.

Одна с ракет российских оккупантов упала практически во дворе ОВА и разрушила до основания трехэтажное нежилое сооружение. Прошло без пострадавших, но произошло это около восьми вечера.

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То есть до начала комендантского часа было еще два часа, и если бы не страшная гроза с ливнем в Харькове, на улице могли бы быть люди.

Также в здешних домах в очередной раз выбило стекла, люди за эти полгода уже несколько раз успели поменять окна.

Местный житель Дмитрий рассказывает, что было очень громко.

Такая была вспышка и взрыв, который открыл ворота в гараже, а затем был дождь с мусором и кусками земли. Камнями выбило окна в соседних домах.

Другая ракета упала прямо перед зданием ОВА, где была огромная воронка – девять с половиной на десять метров, и глубиной пять метров. Однако буквально через несколько часов ее уже засыпали.

Как и каждое утро после ночных ракетных ударов, коммунальщики выходят на уборку – разбирают завалы, подметают улицы, собирают стекло.

В то же время ВСУ прорвали оборону оккупантов на Херсонском направлении.

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