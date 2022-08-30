Российские оккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии — есть погибшие

Сегодня, 30 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков из артиллерии. Информацию подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Что известно про обстрел Харькова по состоянию на данный момент — смотри в материале.

Взрывы в Харькове 30 августа 2022

Российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Предварительно, сообщают о восьми прилетах. На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Харьковчан просят не выходить из укрытий из-за угрозы нового обстрела.

Предварительная информация о прилетах свидетельствует о том, что несколько артиллерийских снарядов попали в два места отдыха, также есть попадание в детский сад.

В соседних многоквартирных домах выбило окна.

На данный момент известно о пяти погибших и семерых раненых. Количество жертв обстрела может возрасти.

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