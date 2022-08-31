Российские Пионы, которые несут смерть и разрушения. Последствия жестокого обстрела Харькова

Российские военные продолжают обстреливать Харьков и убивать мирное население. Руководитель местной ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки вчера погибли четыре человека, 14 мирных жителей пострадали, среди них шестилетний ребенок.

В тот же день, около 23 часов, оккупанты обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. А уже через час с территории Белгородской области город снова попал под вражескую атаку. Ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе. Пострадали две пожилые женщины.

Во время обстрела на улице Сумской погиб охранник. Он бежал в укрытие и не успел спрятаться. Дома и офисы рядом — разрушены.

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Российская армия также накрыла снарядами из самоходной артиллерии один из самых популярных парков недалеко от центра города. Харьковчане любят ходить туда за водой, поэтому на территории парка даже во время войны всегда людно.

Несколько посетителей парка получили ранения, одна из женщин погибла. Первую помощь пострадавшим оказывали люди, которые находились рядом.

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Через несколько часов после обстрелов Харькова начали работу коммунальщики, они работают вместе со следователями.

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко отмечает: вероятнее всего, для обстрела россияне использовали артустановку Пион. В общей сложности оккупанты выпустили с десяток снарядов калибром 203-мм и накрыли людный район в центре Харькова.

Россия продолжает терроризировать Украину и угрожать ядерной катастрофой. Ранее мы рассказывали про обстрел Энергодара и других городов Украины.

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