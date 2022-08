Мощные обстрелы Украины продолжаются: последствия взрывов в Энергодаре, Харькове, Сарнах и Орехове

Россияне не могут ни дня без ядерного террора. Вчера, 28 августа, российские войска обстреляли Энергодар — город, в котором расположена Запорожская АЭС. Под обстрелами находились третий и пятый микрорайоны города. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел Энергодара.

— Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют “ответ” по Энергодару, хотя ведут огонь сами, — написал Ермак.

Сегодня утром, 29 августа, мэр Энергодара сообщил: десять жителей города получили многочисленные осколочные ранения. Двое госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Во время обстрелов были уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей.

В Украину отправилась миссия МАГАТЭ, чтобы проверить ситуацию на Запорожской АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси написал в Twitter:

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM