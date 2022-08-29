Мощные обстрелы Украины продолжаются: последствия взрывов в Энергодаре, Харькове, Сарнах и Орехове

Россияне не могут ни дня без ядерного террора. Вчера, 28 августа, российские войска обстреляли Энергодар — город, в котором расположена Запорожская АЭС. Под обстрелами находились третий и пятый микрорайоны города. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел Энергодара.

— Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют “ответ” по Энергодару, хотя ведут огонь сами, — написал Ермак.

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Последствия обстрела Энергодара

Сегодня утром, 29 августа, мэр Энергодара сообщил: десять жителей города получили многочисленные осколочные ранения. Двое госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Во время обстрелов были уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей.

В Украину отправилась миссия МАГАТЭ, чтобы проверить ситуацию на Запорожской АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси написал в Twitter:

Горжусь тем, что управляю этой миссией.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Обстрелы Харькова

Харьков ежедневно страдает от российских обстрелов. Оккупанты бьют по Харькову из разного вооружения. Вчера, 28 августа, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о “прилете” в Киевском районе Харькова. По его словам, частично разрушено трехэтажное здание.

Сегодня, 29 августа, утро снова началось со взрывов. Оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району города. Повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина.

Обстрел города Сарны Ровенской области

Вчера вечером российские военные нанесли четыре ракетных удара по военному объекту и городу Сарны в Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, пострадавших нет, но взрывной волной повреждены около 30 жилых домов и помещение центральной районной больницы.

Обстрел Орехово в Запорожской области

Неспокойно было и в Запорожской области. В течение 14 часов оккупанты обстреливали город из РСЗО и ствольной артиллерии. А за последние шесть часов в Орехове было более 200 “прилетов”. Горит центр города. Подразделения спасателей совершили более 18 выездов. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате российской атаки трехлетний мальчик и шестилетняя девочка получили контузии. Мать детей получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье.

Запорожская ОВА

Запорожская ОВА

Обстрелы Днепропетровской области

28 августа в Днепропетровской области враг нанес удар по трем районам — Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому. Рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

После атаки на Никополь, которая случилась накануне, погибла 67-летняя женщина. Четверо человек ранены. 2 600 семей в городе остались без света. Масштабы разрушения в Марганце уточняются.

Сегодня утром россияне из ракет ударили по Синельниковскому и Днепровскому районах. В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву.

Тем временам Украина ждет миссию МАГАТЭ. Раньше мы рассказывали о ситуации на ЗАЭС и как оккупанты пытают персонал, чтобы те не рассказали, что происходит на станции.

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