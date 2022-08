Потужні обстріли України тривають: наслідки вибухів в Енергодарі, Харкові, Сарнах та Оріхові

Росіяни не можуть ні дня без ядерного терору. Вчора, 28 серпня, російські війська обстріляли Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Під обстрілами перебували третій і п’ятий мікрорайони міста. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл Енергодара.

– Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують “відповідь” по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно, — написав Єрмак.

Сьогодні вранці, 29 серпня, мер Енергодара повідомив: десять мешканців міста отримали чисельні осколкові поранення. Двох госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії. Під час обстрілів було знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок.

До України вирушила місія МАГАТЕ, щоб перевірити ситуацію на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі написав у Twitter:

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM