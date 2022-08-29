Потужні обстріли України тривають: наслідки вибухів в Енергодарі, Харкові, Сарнах та Оріхові

Росіяни не можуть ні дня без ядерного терору. Вчора, 28 серпня, російські війська обстріляли Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Під обстрілами перебували третій і п’ятий мікрорайони міста. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл Енергодара.

– Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують “відповідь” по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно, — написав Єрмак.

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Наслідки обстрілу Енергодара

Сьогодні вранці, 29 серпня, мер Енергодара повідомив: десять мешканців міста отримали чисельні осколкові поранення. Двох госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії. Під час обстрілів було знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок.

До України вирушила місія МАГАТЕ, щоб перевірити ситуацію на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі написав у Twitter:

Пишаюся тим, що керую цією місією.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Обстріли Харкова

Харків щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти б’ють по Харкову з різного озброєння. Вчора, 28 серпня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про “приліт” у Київському районі Харкова. За його словами, частково зруйнована триповерхова будівля.

Сьогодні, 29 серпня, ранок знову розпочався з вибухів. Окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік.

Обстріл міста Сарни на Рівненщині

Учора ввечері російські військові завдали чотири ракетні удари по військовому об’єкту в місті Сарни на Рівненщині. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, постраждалих немає, але вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 житлових будинків та приміщення центральної районної лікарні.

Обстріл Оріхова на Запоріжжі

Не давав спокою ворог і на Запоріжжі. Впродовж 14 годин окупанти обстрілювали місто з РСЗВ та ствольної артилерії. А за останні шість годин в Оріхові було понад 200 “прильотів”. Горить центр міста. Підрозділи рятувальників зробили понад 18 виїздів. Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Унаслідок російської атаки трирічний хлопчик та шестирічна дівчина отримали контузії. Матір дітей отримала закриту черепно-мозкову травму. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя.

Запорізька ОВА

Запорізька ОВА

Обстріли Дніпропетровщини

28 серпня на Дніпропетровщині ворог завдав удару по трьох районах — Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському, розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Після атаки на Нікополь, що трапилася напередодні, загинула 67-річна жінка. Четверо людей поранені. 2 600 родин у місті залишилися без світла. Масштаби руйнації у Марганці уточнюються.

Сьогодні вранці росіяни скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву.

Україна чекає на місію МАГАТЕ. Раніше ми розповідали про ситуацію на ЗАЕС та як окупанти катують персонал, щоб ті не розповіли, що насправді відбувається на станції.

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