Україна

Потужні обстріли України тривають: наслідки вибухів в Енергодарі, Харкові, Сарнах та Оріхові

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 10:35
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