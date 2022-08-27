Україна

На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 27 Серпня 2022, 20:30

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