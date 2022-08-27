На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста

Близько 17:00 в Харкові знову пролунали вибухи — росіяни обстріляли центр. Касетні снаряди з Урагану поцілили в підприємство Шевченківського району.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що постраждалих немає. Але вночі поранення дістала мешканка середмістя.

Окупанти потрапили в історичну будівлю 1911 року, відреконструйовану всього лише чотири роки тому. Поблизу з пошкодженою Павлівською площею знаходяться мерія та майдан Конституції.

Щоранку ось уже кілька місяців поспіль після нічних ракетних ударів містяни стають до прибирання. Нині ж вибило шибки у всіх навколишніх будинках, потрощило щонайменше п’ять магазинів та установ.

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Від ранку комунальники усувають величезну вирву на дорозі, ремонтують вікна та прибирають скло. Місцеві оптимізму не втрачають та запевняють, що плани росіян залякати харків’ян — безглузді.

Росіяни цілеспрямовано спалюють та мінують житні поля, бомблять ангари та підривають фермерську техніку.

Дивись, як українські агрономи підірвались на російській міні в Запорізькій області. На щастя, працівники дивом вижили.

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