На дороге огромная воронка, но харьковчане не сдаются — последствия российского обстрела центра города

Около 17:00 в Харькове снова раздались взрывы — россияне обстреляли центр. Кассетные снаряды из Урагана попали в предприятие Шевченковского района.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что пострадавших нет. Но ночью ранения получила жительница центра.

Оккупанты попали в историческое здание 1911 года, отреконструированное всего четыре года назад. Рядом с поврежденной Павловской площадью находятся мэрия и площадь Конституции.

Каждое утро вот уже несколько месяцев после ночных ракетных ударов горожане приступают за уборку. Сегодня выбило стекла во всех окрестных домах, разбили не менее пяти магазинов и учреждений.

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С утра коммунальщики устраняют огромную воронку на дороге, ремонтируют окна и убирают стекло. Местные оптимизма не теряют и уверяют, что планы россиян запугать харьковчан бессмысленны.

Россияне целенаправленно сжигают и минируют ржаные поля, бомбят ангары и взрывают фермерскую технику.

Смотри, как украинские агрономы взорвались на российской мине в Запорожской области. К счастью, работники чудом выжили.

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