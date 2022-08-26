Под Запорожьем агрономы подорвались на российской мине в комбайне – чудом выжили

Россияне целенаправленно и всяким варварским способом уничтожают фермерские хозяйства: засеянные поля сжигают, ангары бомбят, а технику – взрывают.

На днях в Запорожье комбайн наехал на противотанковую мину, которую, как предполагают местные жители, могли подложить диверсанты.

Тамошнюю агрофирму враги накрывают артиллерией с начала марта, когда на ее территории еще скрывались от обстрелов люди.

Это все о Новоандреевке, поселке, фактически оказавшемся на линии фронта. Уцелевших домов здесь не найти. Света нет с начала марта. И каждый день на головы людям летят российские снаряды.

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Но они еще находят в себе силы шутить и улыбаться.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему россияне намеренно расстреливают из артиллерии фермерские хозяйства.