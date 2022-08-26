Під Запоріжжям агрономи підірвалися на російській міні в комбайні — дивом вижили

Росіяни цілеспрямовано та в усякий варварський спосіб нищать фермерські господарства: житні поля спалюють, ангари бомблять, а техніку – підривають.

Днями на Запоріжжі комбайн наїхав на протитанкову міну, що її, як припускають місцеві мешканці, могли підкласти диверсанти.

Тамтешню агрофірму чужинці накривають артилерією від початку березня, коли на її території ще ховалися від обстрілів люди.

Це все про Новоандріївку, селище, яке фактично опинилося на лінії фронту. Вцілілих будинків тут годі й шукати. Світла немає від початку березня. І щодня на голови людям летять російські снаряди.

Та вони ще знаходять у собі сили жартувати й усміхатися.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства.