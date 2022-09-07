Налякані роботою ЗСУ та Himars! Нові перехоплені розмови російських військових цьому доказ

Кажуть, якщо довго сидіти на березі річки, то з часом можеш побачити у воді трупи своїх ворогів. Хто зна, як сприймати цю мудрість, але російські військові дізналися про неї по-своєму.

Військовий РФ розповів дружині про втрати на Херсонському напрямку та про удари ЗСУ.

Дніпро вже повен трупами наших військових!

Військовий скаржиться: ЗСУ б’ють по росіянах Himars’ами, у їхніх військ багато поранених.

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Окупант: До нас медики приїхали, і щойно повідомили про підбитий танк наш. Himars далекобійні — б’ють по нас і тут.

А потім чоловік каже: два попередні удари були зроблені через його ж власний телефон! Точніше, через те, що окупант шукав місцину, де йому зловити зв’язок та зателефонувати додому.

Окупант: Усі мости розбили, Херсон також. Ми поромами пересуваємося, ми у відчаї.

Яка ціна контрнаступу на Херсоні та що необхідно знати нам про цю військову операцію: читай у матеріалі.

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