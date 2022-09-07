Україна

Налякані роботою ЗСУ та Himars! Нові перехоплені розмови російських військових цьому доказ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 00:00

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Перехоплені розмови росіян

Налякані роботою ЗСУ та Himars! Нові перехоплені розмови російських військових цьому доказ
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