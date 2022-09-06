Мріють хоча б вижити. Враження окупантів від наступу ЗСУ: перехоплені розмови

Повномасштабна війна триває, воїни ЗСУ планомірно виконують свою роботу, зберігають спокій українців і не дають його відчути ворогові.

Нещодавно наші військові почали низку контрнаступів, тож окупанти мали змогу відчути справжнє пекло та весь жах, який російська армія влаштувала українцям.

У перехопленій розмові окупанта з другом, російський військовий ділиться враженнями про найгірший та найстрашніший день за весь час його служби.

Під час того, як російські військові рили окопи на лінії зіткнення, ЗСУ привіталися з ними майстерною роботою артилерії.

Приїжджаємо на вогневу, копаємо окопи, а тут під’їжджають дві-три самоходки, і як почали 152-ми накладати, Гради розриваються, ми чимшвидше ноги віднесли в укриття.

Однак довго просидіти в укритті не вдалося, командир російської армії наказав своїм солдатам дороблювати роботу, бо такі обстріли не вперше і їм не звикати.

Як тільки вороги вийшли з укриттів, ЗСУ продовжили свою роботу й змусили окупантів відходити пішки, проводжаючи їх вогнем.

Наприкінці розмови окупант особливо відмітив роботу української артилерії, а єдиним його бажанням було — вижити й пережити все це.

Відомо, що в лавах ЗСУ нашу країну захищають як чоловіки, так і жінки, рівноправно виконуючи свої обов’язки. Читай, як насправді чоловіки ставляться до жінок в армії.

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