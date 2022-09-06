Україна

Мріють хоча б вижити. Враження окупантів від наступу ЗСУ: перехоплені розмови

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 07 Вересня 2022, 00:00
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