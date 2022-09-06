Украина

Мечтают хотя бы выжить. Впечатления оккупантов от наступления ВСУ: перехваченные разговоры

Вероника Кононенко, практикантка сайта 07 сентября 2022, 00:00
перехоплені розмови окупантів

Больше видео
0:11:52
закон про медіа
Законопроект о медиа и санкции против РПЦ — Ткаченко о важных изменениях в культурной плоскости
0:02:49
Фури на кордоні
Стоят в пробках днями и неделями! Кто виноват в коллапсе на границе с Польшей
0:03:23
Шольц і Шмигаль
Дождались? Германия разблокировала финансовую помощь от ЕС и обещает увеличить поставки Леопардов
карта бойових дій 10 червня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 6 сентября
Смотреть больше

Последние видео
0:02:24
перехоплені розмови окупантів

Мечтают хотя бы выжить. Впечатления оккупантов от наступления ВСУ: перехваченные разговоры
0:18:05
Аптечка російського військового: що лежить всередині
Советский Союз не только в мозгах — что лежит в аптечке оккупанта
0:18:05
Аптечка російського військового: що лежить всередині
Радянський Союз не тільки в мізках — що лежить в аптечці окупанта
У Польщі перестають приймати українські гривні з кінця тижня
Польша прекращает обмен украинской гривны: что об этом известно
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Визовая эпопея россиян только начинается! Какие страны и почему ограничили въезд для граждан РФ
0:33:31
Мечтают хотя бы выжить. Впечатления оккупантов от наступления ВСУ: перехваченные разговоры
Это талисман, который оберегают: как на самом деле мужчины относятся к женщинам в армии
0:03:14
Азовсталь
Дети из бункера Азовстали собирают деньги на Азов: благотворительная ярмарка в Запорожье
0:11:52
закон про медіа
Законопроект о медиа и санкции против РПЦ — Ткаченко о важных изменениях в культурной плоскости
0:02:49
Фури на кордоні
Стоят в пробках днями и неделями! Кто виноват в коллапсе на границе с Польшей
0:03:23
Шольц і Шмигаль
Дождались? Германия разблокировала финансовую помощь от ЕС и обещает увеличить поставки Леопардов
Больше видео
Аптечка російського військового: що лежить всередині
Читать дальше
Советский Союз не только в мозгах — что лежит в аптечке оккупанта

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь