Мечтают хотя бы выжить. Впечатления оккупантов от наступления ВСУ: перехваченные разговоры

Полномасштабная война продолжается, воины ВСУ планомерно выполняют свою работу, сохраняют покой украинцев и не дают ощутить его врагу.

Недавно наши военные начали ряд контрнаступлений, так что оккупанты могли почувствовать настоящий ад и весь ужас, который с начала войны российская армия устроила украинцам.

В перехваченном разговоре оккупанта с другом российский военный делится впечатлениями о самом плохом и страшном дне за все время его службы.

Во время того, как российские военные рыли окопы на линии столкновения, ВСУ поздоровались с ними искусной работой артиллерии.

Приезжаем на огневую, копаем окопы, а тут подъезжают две-три самоходки и как начали 152-ми накладывать, Грады разрываются, мы поскорее ноги отнесли в укрытие.

Однако долго просидеть в укрытии не удалось, командир российской армии приказал своим солдатам доделывать работу, потому что такие обстрелы не в первый раз и им не привыкать.

Как только враги вышли из укрытий, ВСУ продолжили свою работу и заставили оккупанов отходить пешком, провожая их огнем.

В конце разговора оккупант особо отметил работу украинской артиллерии, а единственным его желанием было выжить и пережить все это.

Известно, что в рядах ВСУ нашу страну защищают как мужчины, так и женщины, равноправно выполняя свои обязанности. Читай, как на самом деле мужчины относятся к женщинам в армии.

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