Их не сломали ужасы войны. Истории мужественных героев, которые вдохновят тебя продолжать борьбу

Сейчас как никогда надо учиться жить, любить свою жизнь такой, какая она есть, не терять оптимизма и бороться.

Из-за травмирующего опыта бывает трудно взять себя в руки и наслаждаться жизнью, найти силы ее продолжать и достигать новых высот.

Лучшими учителями для украинцев, которые сейчас ищут свой путь к гармонии в жизни с новыми реалиями, есть те, кто прошел сквозь ад, разлетелся на куски, однако из больницы вышел цельным и непокоренным, готовым жить и бороться.

В августе вышла книга Они победили. 11 историй о людях с ранами – видимыми и невидимыми.

Она станет путеводителем каждого украинца на пути к собственному счастью, а герои книги, прошедшие ад, научат улыбаться сквозь слезы, а боль обращать в силу.

Автор этой книги — журналистка, военкор и волонтер Анастасия Федченко. Последние пять лет она откровенно и не приукрашивая пишет о войне. Сначала о войне на Востоке, а сейчас и по всей Украине.

О книге Они победили. 11 историй о людях с ранами — видимыми и невидимыми

Героями книги стали реальные воины АТО, которые, несмотря на тяжелые ранения и психологические проблемы, сумели вернуться к жизни и своим примером могут вдохновить других.

Эта способность преодолеть тяжелые обстоятельства, вызовы, победить самих себя и является главной идеей произведения.

Сейчас эта книга чрезвычайно актуальна для каждого украинца, а ее магия заключается в том, что каждый найдет в ней что-то свое, свою тропу к исцелению.

Кто-то найдет поддержку, вдохновится, поверит, что ему по силам преодолеть все трудности, а кто-то воспрянет духом и начнет бороться за свою судьбу.

Одним из героев книги Они победили. 11 историй о людях с ранами — видимыми и невидимыми стал Александр Фештрига с позывным Сакура. Он ветеран АТО из Буковины, разведчик и защитник Донецкого аэропорта.

В 2015 году был ранен пять раз, из них два — тяжело, но тогда выжил. Он боролся, жил, радовался, мечтал. Однако в 2022 году его жизнь оборвалась на передовом Харьковском направлении.

Ниже собраны лучшие отрывки из книги, где автор сделала его жизнелюбие, хрупкость, силу духа и мечты вечными.

Мы публикуем отрывок из книги, предоставленный издательством Yakaboo Publishing.

Александр “Сакура”: нет времени умирать

Врачи предупреждали его: будет едва ходить. Сакура улыбается: ни на секунду не сомневался, что будет по-другому.

Выпустите меня из этой больницы — и я задам жару.

— Я никогда не зацикливался на ранениях, на будущих ограничениях. Единственное, о чем жалею, что нет шрама через все лицо, — смеется Александр. — С ним бы имел более героический вид.

После второго ранения ему было тяжело ходить: нога не сгибалась, швы не держались. Но как-то расходился.

— Я много хожу. Иногда думаю, что мог бы обойти весь Земной шар. Мне это нравится, так легче думать, — смеется. — Когда у меня какая-то проблема, я начинаю наматывать круги — и нахожу ответы.

Утверждает: никогда не имел психологических проблем и легко прощался со всем лишним. Даже с глазом. Его удалили не сразу.

— Сначала вокруг глаза убрали обгоревшую кожу, удалили осколки. Собрали консилиум в моей палате, стоят, совещаются. Говорю: “Отрезайте все, что нужно, потому что времени и вариантов нет”.

Хотя, признается, периодически накрывало. Голова болела так, что думать было больно, страдал бессонницей, были проблемы с памятью.

Тогда и решил, что пора заниматься спортом, чтобы восстановиться. А для улучшения памяти книги читаю, по несколько одновременно. Военщину разную, фантастику о космосе.

Один из самых больших стимулов “никуда не соваться” — десятилетняя дочь Кира. С ее мамой мужчина расстался, так что дочь видит редко. Но на общении это не сказывается.

— У нее интересный характер, поэтому она особо и не удивилась, что я потерял глаз, называет меня Джек Воробей, — смеется мужчина. — Мы с ней часами говорим по телефону. Тоже занимается единоборствами, танцами, математику любит.

Сакура пытается вытащить из депрессивного состояния знакомых военных. С одним ходил в бассейн, ездил на море, запрещал выпивать. Иногда и выпивал тоже. Шутит, что это один из эффективных методов реабилитации, если соблюдать меру.

Он сейчас нормально живет, о глупом не думает.

Сам Александр пьет разве что на день рождения, обязательно берет отпуск и куражится. Говорит, что любит такое.

— А для этого мне нужно жить. Конечно, бывают стрессовые моменты, но я начинаю бегать, — улыбается.

Как-то пробежал 33 километра. А иногда достаточно просто хорошо выспаться.

Я очень люблю жизнь, свою дочь. И у меня планов еще очень много! Не знаю, успею ли все реализовать. Поэтому умирать или покончить с собой времени нет.

Поставить цель и идти к ней — лучший способ извлечь себя из апатии, плохих мыслей, проблем, считает мужчина. И неважно, это масштабная цель или совсем небольшая.

— Вот у меня одна из целей — прожить 112 лет. Решил, что в последний год жизни наконец-то стану алкоголиком, — хохочет разведчик.

А ближайшая — сделать шесть кубиков пресса, у меня столько никогда не было, и бицепс увеличить. Когда ты достигаешь цели, это очень подпитывает. Этой энергией я и живу.

Война в Украине оставляет после себя воронку травм в душе каждого украинца. Книга Тело ведет счет поможет оставить психотравмы в прошлом. Читай отрывок в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить больше интересных и полезных материалов.