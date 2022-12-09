Втратила сина й онука через “русскій мир” — трагедія жінки з Київщини

Вона в одну мить втратила і сина, і онука. Далі — трагічна історія від пенсіонерки із села Королівка, що на Київщині.

Королівка розташована північніше багатостраждального Макарова, що на Київщині. Село росіяни так і не окупували. Однак і ЗСУ тут не було. Так звана сіра зона. Обстрілювати село почали майже одразу.

А 4 березня росіяни навіть зайшли у Королівку. Хата Федоренків була першою на їхньому шляху. Тоді через сильні обстріли жінки з дітьми саме пішли ночувати до сусідів у великий погріб. У будинку лишилися тільки батько з сином.

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Я чую — сиплються вікна. Вискакую і чую — кричить моя невістка у дворі не своїм голосом. Я дивлюся, а тут лежать мої діти. Лежать менший син Саша і онучок. Діти гуляли надворі, видно хотіли ховатись у погріб, — розповідає постраждала Надія Петрівна.

Російський снаряд прилетів у будинок родини Федоренків, коли діти саме вийшли погратися на подвір’ї.

Страшні подробиці чергового злочину окупантів — у сюжеті.

Раніше ми розповідали про історії українських дітей, які втратили рідних на війні з Росією.

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