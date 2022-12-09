Люди

Втратила сина й онука через “русскій мир” — трагедія жінки з Київщини

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 09 Грудня 2022, 21:00

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