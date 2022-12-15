Будни героев: как николаевские спасатели работают на волоске от смерти

Николаевские работники ГСЧС уже девять месяцев работают под вражескими обстрелами и стали настоящими героями для горожан.

Спасательные операции под завалами после ракетных атак одни из самых трудных, потому что работать надо очень быстро.

Считают каждую минуту, когда под обломками и камнями есть шанс спасти жизнь.

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Я выбрал эту профессию, она мне нравится. Война сейчас, но мне не сидеть теперь, прятаться. Работаем на победу и верим в ВСУ, — рассказывает командир отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Евгений Тудор.

Об одном из таких невероятных спасений они рассказали Луизе Ереминой. Смотри подробнее в видео.

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