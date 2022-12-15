Будні героїв: як миколаївські рятувальники працюють на волосині від смерті

Миколаївські працівники ДСНС уже дев’ять місяців працюють під ворожими обстрілами і стали справжніми героями для містян.
Рятувальні операції під завалами після ракетних атак одні з найважчих, бо працювати треба дуже швидко.
Рахують кожну хвилину, коли під уламками та камінням є шанс врятувати життя.
Я вибрав професію, вона мені подобається. Війна тепер, але мені ж не сидіти тепер, ховатися. Працюємо на перемогу та віримо у ЗСУ, — розповідає командир відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Євген Тудор.
Я вибрав професію, вона мені подобається. Війна тепер, але мені ж не сидіти тепер, ховатися. Працюємо на перемогу та віримо у ЗСУ, — розповідає командир відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Євген Тудор.
Про один із таких неймовірних порятунків вони розповіли Луїзі Єрьоміній. Дивись детальніше у відео.
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