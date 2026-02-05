Файли Епштейна та Україна: скільки разів згадується та чи відвідував бізнесмен Київ

Нова хвиля розкриття архівів покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, опублікована Департаментом юстиції США наприкінці січня 2026 року, спричинила ефект бомби в українському медіапросторі. Серед 3 мільйонів сторінок листування та документів журналісти нарахували близько 2000 згадок про Україну та понад 1500 — про Київ.

Хоча Епштейн цікавився Росією значно більше (понад 5500 згадок), український напрям у його імперії мав специфічний і здебільшого похмурий відтінок. Про це пише Forbes.

Модельний скаутинг чи секс-трафік

Найбільша частина документів, що стосуються України, присвячена пошуку дівчат. У листуванні фігурують відомі модельні агенції — Linea12, VeaModels та L-Models. Епштейн та його поплічники, зокрема французький скаут Жан-Люк Брунель (пізніше заарештований за зґвалтування), активно моніторили український ринок.

Файли містять сотні портфоліо українок із вказанням віку, зросту та візових статусів. Особливу увагу привертає свідчення аноніма від 2019 року про те, що в одному з маєтків Епштейна в Нью-Йорку цілий поверх було виділено для проживання дівчат саме з України.

Фінансист часто маніпулював ними, обіцяючи оплату навчання в обмін на візити до Парижа чи на його приватні острови.

Українські олігархи в розсилках Епштейна

У звітах Forbes фігурують три прізвища найбагатших українців: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко. Проте аналіз документів свідчить: прямого контакту між ними та Епштейном зафіксовано не було.

Прізвища з’являлися або в контексті новинних розсилок, які отримував Епштейн (наприклад, про тиск Кремля на Roshen), або в обговореннях із третіми особами. Так, Боріс Ніколіч (партнер Гейтса) радився з Епштейном, чи варто йти на Український сніданок Пінчука в Давосі, на що отримав скептичну відповідь про завелику кількість українців.

Також у матеріалах є запити журналістів-розслідувачів до банку Barclays щодо транзакцій компаній Ахметова, які проходили через ті самі канали, що й гроші Епштейна.

Однією з найбільш дивних знахідок стало листування 2018 року з Браяном Бішопом, біткоїн-інвестором, який просив у Епштейна мільйони доларів на проєкти з генетичного вдосконалення людей. У листах Бішоп згадував, що одна з його робочих лабораторій уже тоді функціонувала на території України. Де саме — у документах не уточнюється.

Файли Епштейна та Україна: розслідування Forbes про моделей та політику

Епштейн намагався використовувати свої зв’язки і в політичному полі. У 2016 році до нього зверталися з проханням допомогти організувати запрошення на інавгурацію Дональда Трампа для жінки, пов’язаної з українським політиком Олександром Вілкулом.

Цікавим є і його ставлення до подій 2019 року. Після перемоги Володимира Зеленського Епштейн обговорював це зі Стівом Бенноном, зазначаючи, що Україна готова до серйозних змін. В одному з особистих чатів він навіть радив дівчині з Бахмута (тоді Артемівська) стежити за політикою Зеленського, якщо вона хоче стати жінкою-олігархом.

Чи був Епштейн у Києві

Документи вказують на те, що візит планувався. У архівах знайдено бронювання номера в готелі Hyatt у Києві на жовтень 2012 року. Також помічники цікавилися, чи потрібна шефу українська валюта для поїздки.

Оприлюднення цих файлів стало можливим лише завдяки закону про прозорість, який Трамп підписав у листопаді 2025 року. Хоча частина даних досі залишається прихованою, український слід у справі Епштейна вже зараз демонструє, як цинічно світові еліти сприймали Україну — як ресурс для сумнівних інвестицій та джерело людського трафіку.

