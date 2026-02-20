Украинская модель в файлах Эпштейна: разоблачена девушка, работавшая на миллиардера

Мировой скандал вокруг покойного американского миллиардера Джеффри Эпштейна получил неожиданное украинское продолжение. Журналисты-расследователи агентства Слидство.Инфо обработали огромный массив данных, Министерством юстиции США, и обнаружили в них переписку финансиста с украинской моделью.

Девушка, фигурирующая в документах под именем Настя Н., в течение четырех лет была частью близкого окружения Эпштейна.

Рекрутинг для Джеффриленда: о чем свидетельствует переписка

Исследовав около тысячи сообщений, датированных 2015–2019 годами, расследователи обнаружили, что роль украинки не ограничивалась только личными встречами. Согласно материалам дела, Эпштейн регулярно обращался к девушке с просьбами подыскать ему ассистенток в возрасте 22–25 лет, которые должны были быть умными и готовыми к путешествиям.

В ответ на один из таких запросов Настя Н. написала:

Конечно же, я подыщу тебе девушек!

Позже она предложила кандидатуру 25-летней россиянки Елены, для которой впоследствии организовали поездку на один из частных островов миллиардера.

Именно эти острова, по свидетельствам десятков жертв, были местом систематических изнасилований и сексуальной эксплуатации.

MacBook и обучение: цена лояльности

Документы свидетельствуют о том, что миллиардер щедро платил за привязанность модели. По ее просьбе Эпштейн приобрел компьютер MacBook за 3,5 тысячи долларов и оплатил специализированные образовательные курсы CAD.

Кроме этого, в архивах сохранились записи о том, что финансист обещал помочь ей с поездкой домой в августе и купить билет в Киев и обратно в Нью-Йорк.

Последний финансовый след датируется 2019 годом — незадолго до смерти Эпштейна. В письмах ассистентам он напоминал о необходимости передать Насте Н. 10 тысяч долларов, однако был ли осуществлен этот платеж, на данный момент неизвестно.

Читать по теме Дело Джеффри Эпштейна: тысячи документов о сексуальном рабстве и причастен ли к ним Трамп Правду ли сказал Илон Маск о Трампе? Читай в материале.

Реакция семьи и львовский след

Журналисты пытались связаться с самой Настей, однако после прочтения сообщений она не ответила на них и закрыла свои профили в соцсетях. Вместо этого авторам расследования удалось пообщаться с ее матерью, проживающей в Украине.

Интересно, что в рассекреченных файлах Украина упоминается не только из-за модели. Документы содержат данные о том, что Эпштейн рассматривал возможность приобретения виллы во Львове и изучал другие варианты инвестирования в украинскую недвижимость.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Американский финансист был фигурантом одного из самых громких секс-скандалов в истории США. Его обвиняли в создании международной сети торговли людьми и сексуальном насилии над несовершеннолетними.

В его списках контактов значились самые влиятельные люди мира — от Дональда Трампа до членов британской королевской семьи. В 2019 году, ожидая суда, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, оставив после себя миллионы страниц секретных файлов, которые рассекречивают только сейчас.

Эта история — лишь верхушка айсберга в деле, которое годами держало в напряжении мировой истеблишмент. Недавно Минюст США обнародовал гигантский массив данных, где фигурируют имена самых влиятельных людей планеты. Читайте подробнее в нашем материале: рассекретили новые файлы Эпштейна: скандальные детали об элите и мировых лидерах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!