Українська модель у файлах Епштейна: викрито дівчину, яка працювала на мільярдера

Світовий скандал навколо покійного американського мільярдера Джеффрі Епштейна отримав неочікуване українське продовження.

опрацювали величезний масив даних, оприлюднених Міністерством юстиції США, і виявили в них листування фінансиста з українською моделлю. Дівчина, яка фігурує в документах як

Рекрутинг для Джеффріленду: про що свідчить листування

Дослідивши близько тисячі повідомлень, датованих 2015–2019 роками, розслідувачі виявили, що роль українки не обмежувалася лише особистими зустрічами. Згідно з матеріалами справи, Епштейн регулярно звертався до дівчини з проханнями підшукати йому асистенток віком 22–25 років, які мали бути розумними та готовими до подорожей.

У відповідь на один із таких запитів Настя Н. написала:

Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!

Пізніше вона запропонувала кандидатуру 25-річної росіянки Єлєни, для якої згодом організували поїздку на один із приватних островів мільярдера. Саме ці острови, за свідченнями десятків жертв, були місцем систематичних зґвалтувань та сексуальної експлуатації.

MacBook та навчання: ціна лояльності

Документи свідчать про те, що мільярдер щедро платив за прихильність моделі. На її прохання Епштейн придбав комп’ютер MacBook за 3,5 тисячі доларів та оплатив спеціалізовані освітні курси CAD. Окрім цього, в архівах збереглися записи про те, що фінансист обіцяв купити дівчині квитки з Нью-Йорка до Києва та назад для візиту додому.

Останній фінансовий слід датується 2019 роком — незадовго до смерті Епштейна. У листах асистентам він нагадував про необхідність передати Насті 10 тисяч доларів, проте чи було здійснено цей платіж, наразі невідомо.

Реакція родини та львівський слід

Журналісти намагалися зв’язатися з самою Настею, проте після перегляду запитів дівчина закрила свої профілі в соцмережах. Натомість авторам розслідування вдалося поспілкуватися з її матір’ю, яка проживає в Україні.

Цікаво, що в розсекречених файлах Україна згадується не лише через модель. Документи містять дані про те, що Епштейн розглядав можливість придбання вілли у Львові та вивчав інші варіанти інвестування в українську нерухомість.

Хто такий Джеффрі Епштейн

Американський фінансист був фігурантом одного з найгучніших секс-скандалів в історії США. Його звинувачували у створенні міжнародної мережі торгівлі людьми та сексуальному насильстві над неповнолітніми. У його списках контактів значилися найвпливовіші люди світу — від Дональда Трампа до членів британської королівської родини. У 2019 році, очікуючи на суд, Епштейн наклав на себе руки у в’язничній камері, залишивши по собі мільйони сторінок секретних файлів, які розсекречують лише зараз.

Ця історія є лише верхівкою айсберга у справі, яка роками тримала у напрузі світовий істеблішмент. Нещодавно Мін’юст США оприлюднив гігантський масив даних, де фігурують імена найвпливовіших людей планети. Читайте детальніше у нашому матеріалі: розсекретили нові файли Епштейна: скандальні деталі про еліту та світових лідерів.