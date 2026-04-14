“Я думал, что это врач”: Трамп попал в скандал из-за ИИ-фото в образе Христа

Президент США Дональд Трамп снова оказался в эпицентре громкого скандала после того, как лично опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На рисунке политик предстает в образе мессии, исцеляющего больного. Как сообщает Washington Post, публикация вызвала волну возмущения даже среди тех, кто годами считался лояльным сторонником Трампа.

Резонансный пост и его содержание

На удаленном ныне изображении Трамп в белом халате держит светящуюся руку на лбу мужчины на больничной койке. Композиция дополнена патриотической и военной символикой: американским флагом, Статуей Свободы, истребителями и белоголовым орланом. Критики и религиозные деятели сразу заметили, что стилистика рисунка копирует классические христианские сюжеты, где Иисус Христос исцеляет немощных.

Согласно данным WP, спустя несколько часов после публикации, в 19:39 по местному времени, пост был удален из-за шквала критики.

Бог не даст над собою насмехаться: реакция консервативного лагеря

Наиболее острая критика прозвучала со стороны религиозных медиа и активистов. Как отмечает CBN (Христианская вещательная сеть) устами своего журналиста Дэвида Броуди, этот поступок перешел черту.

Известная протестантская писательница Меган Бэшем была категорична:

Я не знаю, думал ли президент, что он шутит, или он находится под влиянием какого-то вещества, и какое возможное объяснение он мог бы дать этому возмутильному богохульству, — написала она, призвав Трампа извиниться перед Богом.

К критике присоединились и другие медийные фигуры:

Консервативная подкастерша Райли Гейнс заявила, что президенту «не помешало бы немного скромности», добавив, что над Богом нельзя насмехаться;

Изабель Браун назвала публикацию отвратительной и неприемлемой;

Орден Тамплиеров , поддерживавший Трампа на выборах, выразил глубокую обиду, процитировав Послание к Галатам: “ Бог не даст над собою насмехаться” .

Объяснение Трампа: медицинская ошибка или манипуляция

Сам Дональд Трамп в комментарии журналистам в Белом доме попытался снять напряжение, заверив, что не идентифицировал себя с Христом. По его словам, он видел в этом изображении исключительно медицинский контекст.

Да, я это опубликовал, и я думал, что это я в роли врача. Это было связано с Красным Крестом — я изображен как сотрудник Красного Креста, — цитирует слова политика BBC.

Позже в беседе с CBS News (американским партнером BBC) Трамп добавил, что удалил пост, чтобы не вводить людей в заблуждение:

Я не хотел, чтобы кто-то был в замешательстве. Люди были в замешательстве.

При этом он не упустил случая раскритиковать СМИ, обвинив их в распространении фейковых новостей и искажении его намерений.

Скандал с фотографией развернулся на фоне обострения отношений Трампа с Ватиканом. Как сообщает BBC, за час до публикации ИИ-фото президент США раскритиковал Папу Льва XIV, назвав его слабым и ужасным для внешней политики из-за призывов понтифика к миру в Иране.

Папа Лев XIV, являющийся первым американцем на престоле, отреагировал спокойно, заявив, что не боится администрации Трампа и будет продолжать провозглашать евангельское послание против войны. Трамп, в свою очередь, отказался извиняться перед главой Католической церкви, настаивая, что понтифик ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

Этот случай стал очередным в серии сомнительных публикаций на официальной странице Трампа. Журналисты BBC напоминают, что в феврале в его аккаунте уже появлялся расистский клип о семье Обама, который позже удалили, назвав ошибкой сотрудника.

Однако на этот раз, как отметил неназванный источник из администрации в комментарии для Washington Post, ситуация серьезнее:

Другие люди на митингах делают это за него, но когда ты делаешь это сам — это как минимум святотатство.

Главное фото: Truth Social.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!