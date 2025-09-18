Король Чарльз напомнил Трампу об Украине: “Тирания снова угрожает Европе”

Король Великобритании Чарльз III торжественно встретил президента США Дональда Трампа в стенах Виндзорского замка.

В своей речи король назвал встречу особенной и знаковой, ведь дружба между британцами и американцами формировалась на протяжении столетий. Об этом говорится в обращении, которое разместили на сайте королевской семьи.

Океан, возможно, и до сих пор разделяет нас, но в других смыслах мы — самые близкие родственники, — сказал монарх.

Он не удержался от шутки и добавил, что на британской земле можно было бы создать отличные поля для гольфа, намекнув на страсть Трампа к этой игре.

Король Чарльз и Трамп: о чем они говорили

Король Британии Чарльз напомнил, что Лондон и Вашингтон плечом к плечу прошли испытания двух мировых войн. Тогда союзники боролись против диктатур, а сегодня, по словам монарха, история повторяется.

Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдерживать агрессию и обеспечивать мир.

Король Великобритании Чарльз о торговле и экологии

В речи монарх подчеркнул, что именно Великобритания стала первым государством, с которым администрация Трампа заключила торговое соглашение.

Но не менее важным для него остается вопрос сохранения природы.

Король Великобритании Чарльз отметил, что союзники имеют возможность восстановить красоту нашей планеты и оставить чистый воздух, воду и еду следующим поколениям.

Как отреагировал Трамп

Американский президент назвал участие в банкете одной из самых больших наград в своей жизни и пошутил, что хочет стать последним лидером, удостоенным чести во второй раз посетить британского монарха с государственным визитом.

По данным BBC, на мероприятие пригласили 160 гостей. Праздничный стол длиной более 47 метров накрывали в течение недели, а для церемонии задействовали 1300 военнослужащих и 120 лошадей.

Как королевская семья поддерживает Украину

С самого начала полномасштабного вторжения России британская монархия открыто выражает солидарность с Украиной. В марте 2023 года король Чарльз посетил в Берлине центр для украинских беженцев, расположенный в бывшем аэропорту Тегель. Там он разговаривал с семьями, которые недавно покинули Украину.

Ещё в марте 2022 года принц Уильям и принцесса Кэтрин побывали в Украинском культурном центре в Лондоне, чтобы увидеть работу волонтёров и активистов. А осенью того же года Кэтрин посетила украинские семьи в Рединге, где выслушала их истории и поддержала тёплыми словами.

Такие действия показывают, что для королевской семьи тема Украины выходит за рамки дипломатии и имеет личное измерение. Это также еще раз подчеркивает: Великобритания остаётся одним из главных союзников Киева на международной арене.

Эту поддержку подтверждает и сегодняшний день: 12 сентября Киев принимает немало иностранных гостей, среди которых — принц Гарри. Для него это первый визит в украинскую столицу, хотя перед этим он уже побывал во Львове.

