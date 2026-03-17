“Не знаю, як їм це вдається”: Трамп прокоментував умови життя в Україні під час війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час нещодавнього спілкування з пресою у Білому домі поділився своїми роздумами щодо витривалості цивільного населення в зонах воєнних конфліктів.

Обговорюючи поточну ситуацію на Близькому Сході, американський лідер несподівано провів паралель між життям у Лівані та Україні, висловивши щире здивування спроможністю людей підтримувати життєдіяльність у країнах, що перебувають під постійними обстрілами.

Дональд Трамп висловив здивування стійкістю цивільного населення в Україні

Трамп розповів журналістам про свою розмову з впливовим ліванцем, якого він запитав, як його батьки можуть залишатися в країні, де “постійно бомблять”. Почувши відповідь, що люди до цього “просто звикли”, президент США переключив увагу на український контекст.

— Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні, — зазначив Дональд Трамп.

Цей коментар, хоч і висловлений у притаманній йому розмовній манері, підкреслює глибокий розрив між зовнішнім сприйняттям війни як зони тотальної неможливості життя та реальністю мільйонів українців, які продовжують працювати, виховувати дітей та підтримувати економіку попри щоденну загрозу з повітря.

