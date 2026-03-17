“Не знаю, как им это удается”: Трамп прокомментировал условия жизни в Украине во время войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время недавнего общения с прессой в Белом доме поделился своими размышлениями по поводу выносливости гражданского населения в зонах военных конфликтов.

Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, американский лидер неожиданно провел параллель между жизнью в Ливане и Украине, выразив искреннее удивление способностью людей поддерживать жизнедеятельность в странах, находящихся под постоянными обстрелами.

Дональд Трамп выразил удивление устойчивостью гражданского населения в Украине

Трамп рассказал журналистам о своем разговоре с влиятельным ливанцем, которого он спросил, как его родители могут оставаться в стране, где “постоянно бомбят”. Услышав ответ, что люди к этому просто привыкли, президент США переключил внимание на украинский контекст.

Люди живут в Украине. Знаю, вы подумаете, что они не могли бы жить в Украине, но живут в Украине. Я не знаю, как им это удается, но они живут в Украине,

– отметил Дональд Трамп.

Этот комментарий, хоть и высказанный в присущей ему разговорной манере, подчеркивает глубокий разрыв между внешним восприятием войны как зоны тотальной невозможности жизни и реальностью миллионов украинцев, которые продолжают работать, воспитывать детей и поддерживать экономику, несмотря на ежедневную угрозу с воздуха.

