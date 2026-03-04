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Трамп назвав врегулювання війни в Україні своїм ключовим пріоритетом

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Березня 2026, 09:36 2 хв.
трамп про війну україни та рф
Фото Getty Images

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