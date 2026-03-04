Трамп назвав врегулювання війни в Україні своїм ключовим пріоритетом

Під час зустрічі у Білому домі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом президент США Дональд Трамп підтвердив, що врегулювання російської війни проти України займає одне з найвищих місць у його списку пріоритетів.

Попри складність ситуації, Трамп висловив оптимізм щодо можливості припинення бойових дій, назвавши це одним із найлегших завдань порівняно з вісьмома іншими конфліктами, які він, за його словами, вже допоміг врегулювати.

Трамп обговорив з канцлером ФРН шляхи припинення російської агресії

Основною перешкодою для швидкого миру президент США вважає особисту неприязнь між лідерами України та Росії. Трамп вкотре наголосив на величезній ненависті між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що бачив багато конфліктів у житті, але цей — на найвищому рівні.

— Вони повинні вміти спілкуватися одне з одним. Вони дуже ненавидять один одного. І це впливає, — підкреслив Трамп.

Цікаво, що американський лідер знову застосував свою тактику рівновіддаленості, заявивши, що іноді він звинувачує одну сторону, а іноді — іншу. На запитання про те, що робити, якщо домовитися не вдасться, він відповів лаконічно:

— Єдине, що можна зробити — докладати всіх зусиль.

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Дональд Трамп пояснив свою зацікавленість українським питанням не стратегічним впливом на США, а величезними людськими втратами. За його даними, інтенсивність боїв досягла катастрофічних масштабів:

32 тисяч солдатів фактично загинули лише протягом останніх чотирьох тижнів.

25–30 тисяч військових — такий середній показник втрат на місяць Трамп назвав для “тієї дурної війни”.

Президент США назвав цей конфлікт найгіршим з часів Другої світової війни та наголосив, що хоче бачити його кінець якомога швидше.

Не обійшлося і без звичної для Трампа критики минулих років. Він традиційно додав, що якби вибори у США не були, на його думку, “сфальсифіковані”, то російського вторгнення взагалі б ніколи не сталося.

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