Блэкаутам в РФ быть? Зеленский об ответе на вражеские удары по Украине

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал об успехах ВСУ, благодаря которым россияне не смогли продвинуться в Донецкой области, а также заявил об успешном использовании ракет украинского производства.

Кроме этого, он затронул тему ударов по Украине и анонсировал ответные действия на территории РФ.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного и Укринформа. Что именно сказал Зеленский – собрали самое важное.

Зеленский о поражении РФ в Донецкой области

По мнению президента, контрнаступательная операция, которую с 21 августа проводят Силы обороны Украины на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию россиян.

— Мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная и успешная, — сказал Зеленский и добавил, что операция ВСУ сорвала планы россиян, о которых они рассказывали США.

Глава государства отметил, что Россия убеждала американцев, что оккупирует весь Донбасс или его большую часть сначала до сентября, а затем до ноября.

Эта операция оказывает влияние на защиту Покровска. Понимая, что у Доброполья у них большие потери, сейчас россиянам поставлена ​​задача взять Покровск срочно — любой ценой. Это то, что мы понимаем по перехватам, по другим данным.

Он добавил, что в эти дни под Добропольем и Покровском оккупанты теряют более 100 бойцов в сутки, иногда даже до 200.

Успешное применение Нептуна и Фламинго

Зеленский также сообщил, что Украина уже успешно применяет ракеты Нептун и Фламинго в паре. Он не назвал количество, но сказал, что результаты уже можно проанализировать.

— Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение и первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия.

Комментируя удары вглубь России, президент тоже выделил положительные моменты.

— Паляниця уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас говорим не об единичных случаях.

Второй позитив: Рута, наша ракета-дрон, впервые поразила морскую вышку на расстоянии более 250 км. Наибольший успех — Лютий, Fire Point — было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция.

Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. Произошедшее — это действительно, на мой взгляд, большой успех.

РФ “продает” Трампу то, чего не может достичь

По словам Зеленского, последняя встреча с Дональдом Трампом и события на фронте помогли президенту США понять, что россияне “продают” ему что-то, на что неспособны.

Президент напомнил, что раньше убеждал Трампа: РФ не возьмет Восток, а если захочет это сделать, то Путину предстоит похоронить один миллион солдат.

Он апеллировал к расчетам потерь, которые россияне понесли с начала вторжения в восточных областях. Трамп заявил, что это личная уверенность Зеленского.

Он сказал: “Это твоя просто уверенность, и ты просто так уверен, но может быть разное”. Но мы видим, что было не “разное”. Случилось то, что я ему говорил.

Он добавил, что реальность доказывает: россияне не могут быстро захватить восточные области, даже несмотря на высокую цену, которую они за это платят.

— Путину нужно что-то показывать. Он не имеет успеха. Летне-осенняя наступательная операция РФ — это дорогостоящий полный провал. Тысячи единиц уничтоженной техники, большое количество потерь. И ни одной из позиций, которую они декларировали, что захватят, не получилось.

Он ему (Трампу — ред.) попытался продать “некачественные товары”. Я думаю, что это любого человека оскорбляет, когда ему врут.

Мы считаем, что общего видения войны в США и России нет на сегодня. И Америка понимает, что Россия лжет, — подытожил Зеленский.

Блэкаутам на территории РФ быть

Также президент добавил, что если россияне хотят делать украинцам блэкауты, то в ответ получат то же самое.

— Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, — это Белгородское. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и т. д. Откуда летят ракеты в Харьковскую область? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда.

Может, им там в Белгороде хватит уже в комфорте оставаться, если они так делают? Наверное, это совершенно справедливо. Мы же им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блэкауты, мы будем делать то же самое.

Зеленский считает, что враг должен ощущать цену этой войны, но добавил, что гражданское население не является мишенью. ВСУ наносят только точечные удары только в приоритетных направлениях.

Ранее президент озвучил, сколько дронов запускает Украина по территории России.

