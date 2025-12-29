ЗАЕС, Донбас та мирний план: про що говорили Трамп і Зеленський у Флориді

Під час зустрічі Президента України Володимиром Зеленським з Президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго було обговорено кілька важливих питань щодо припинення війни, а також інші питання мирного плану — деталі читай у матеріалі.

Угода про припинення війни та економічна вигода

Дональд Трамп заявив, що угода щодо припинення війни, яка зараз в опрацюванні американської сторони, принесе великі економічні вигоди для народу України.

Щодо заморожених активів РФ, то Президент США зазначив, що ще не вирішено, куди вони мають бути спрямовані: на відбудову до України або назад до РФ.

Він додав, що переговори перебувають на завершальній стадії, попри це, цей процес може затягнутися.

Невирішені питання мирного плану

Також Трамп зазначив, як передає Укрінформ, що попри фінальну стадію переговорів, лишається ще кілька невирішених питань. Щодо рівня готовності домовленостей про гарантії безпеки лідер Штатів повідомив:

Можна сказати 95%, але я не люблю говорити відсотками. Я просто вважаю, що ми працюємо дуже добре… Ми можемо бути дуже близько.

Відповідаючи на питання щодо вільної економічної зони на Донбасі та лінії розмежування, Трамп зазначив, що вони наближаються до домовленостей, і всупереч складності питання, він вважає, що питання буде вирішене.

Щодо РФ та її територіальних вимог, президент наголосив:

Є суперечка з цього приводу, тож їм доведеться це узгодити. Але, на мою думку, все рухається в правильному напрямку.

За наявними опитуваннями, 91% українців підтримує завершення війни з Росією:

Вони хочуть покласти їй край, як і всі інші. Росія хоче, щоб вона закінчилася, усі хочуть, щоб вона закінчилася… Я хочу, щоб вона закінчилася, бо не хочу бачити, як гине так багато людей, — зазначив президент США Дональд Трамп під час пресконференції.

Донбас та ЗАЕС: що було обговорено

Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу лишається складним, незважаючи на досягнуту згоду у більшості пунктів мирного плану.

Ви знаєте нашу позицію… Тому, звісно, наше ставлення однозначне, чітке, тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне питання. І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції.

Зеленський додав, що для ратифікації мирного плану загалом або певних пунктів можна буде провести референдум або ж голосування у парламенті.

Крім цього, було обговорено питання щодо Запорізької АЕС — про це зазначив Дональд Трамп та додав, що він говорив про це і з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він зазначив, що вона у дуже хорошому стані та може запрацювати майже негайно, а також назвав її найбільшою у світі АЕС. За його словами, РФ фактично працює над цим з Україною, щоб відбувся запуск ЗАЕС.

Щодо питання припинення вогню заради проведення референдуму в Україні, Трамп заперечив:

Ні, не припинення вогню… Це один із пунктів, над яким ми зараз працюємо…

На думку лідера Америки, це питання врешті буде вирішено.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський говорив про поступки у мирних переговорах — читай у матеріалі, що відомо про перспективи припинення вогню.

