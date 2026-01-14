Для тебе Новини

Денис Шмигаль — новий міністр енергетики: Рада затвердила його кандидатуру

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 14 Січня 2026, 14:16 2 хв.
денис шмигаль
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь