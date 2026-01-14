Денис Шмигаль — новий міністр енергетики: Рада затвердила його кандидатуру

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За рішення проголосували 248 депутатів.

Денис Шмигаль став міністром енергетики: що відомо

13 січня Верховна Рада провалила перше голосування за кандидатуру Дениса Шмигаля на цю посаду. Тоді за рішення проголосували всього 210 народних обранців.

14 січня під час другого голосування Рада все ж ухвалила рішення та затвердила кандидатуру Шмигаля. Перед цим він був звільнений з посади міністра оборони.

Під час виступу на засіданні парламенту Денис Шмигаль зауважив, що Міненерго доведеться вживати кризових заходів у звязку з обстрілами енергосистеми. Зокрема, це стосується Києва.

За його словами, місто не було готове до масованих російських атак на відміну від, наприклад, Харкова, де й обласна, і місцева влада підготували мобільні котельні та розподілення генерації.

Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз доведеться вживати кризових заходів.

Нагадаємо, що для Дениса Шмигаля це вже третє призначення з липня 2025 року. Тоді його звільнили з посади прем’єр-міністра України, а згодом перевели на посаду міністра оборони.

Шмигаль має досвід у керуванні енергооб’єктами. Зокрема, з січня 2017-го до січня 2018-го працював у ДТЕК Західенерго заступником генерального директора з соціальних питань. З січня 2018-го до липня 2019-го очолював ДТЕК Бурштинська ТЕС.

