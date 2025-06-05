Новая карта метро Киев 2025: что важно знать пассажирам

Во время войны Киевский метрополитен выполняет двойную роль: это и важная транспортная артерия города, и надежное укрытие во время воздушных тревог.

Мы даем актуальную информацию о работе метрополитена — новую карту линий, часы работы и все произошедшие изменения, чтобы ты мог (могла) безопасно и удобно планировать свои поездки.

Новая карта метро Киев 2025

Киевское метро состоит из трех основных линий, как и всегда. Так что карта метро в Киеве в 2025 году осталась старой, изменились лишь несколько несущественных вещей. А именно — названия станций, которые прошли дерусификацию. Именно поэтому новая схема метро, ​​как ее стали называть, имеет станции Площадь Украинских героев (вместо Льва Толстого), а еще Почайная (вместо Петровки).

Переименование станций произошло в 2023 и 2018 годах соответственно. В целом схема метро в городе Киев имеет три линии, знакомые миллионам пассажиров и туристов:

Святошинско-Броварская (красная): первая и старейшая линия, соединяющая западную и восточную части города.

Оболонско-Теремковская (синяя): проходит с севера на юг, включая центральные районы.

Сырецко-Печерская (зеленая): соединяет северо-западные и юго-восточные районы столицы.

Пересадки между линиями осуществляются на следующих станциях (карта содержит соответствующие отметки):

Театральная — Золотые ворота (красная — зеленая);

Дворец Спорта — Площадь Украинских Героев (синяя — зеленая);

Площадь Независимости — Крещатик (красная — синяя).

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Новая карта киевского метро 2025: какие изменения в инфраструктуре

В 2024 году на синей линии метрополитена наконец-то завершили ремонт аварийного участка между станциями Демеевская и Лыбидская. Там были проблемы с тоннелем, поэтому пришлось серьезно поработать, чтобы обеспечить безопасность для поездов и пассажиров.

А еще на Теремках в 2024 году снова открыли второй выход — теперь станция стала более удобной для пассажиров, особенно в часы пик.

В марте 2025-го из-за демонтажа Дарницкого путепровода пострадала красная ветка — шесть наземных станций временно закрыли на вход, потому что повредились колеи.

Чтобы люди не остались без транспорта, запустили автобусы, дублировавшие маршрут метро. Теперь ветка работает по обычному расписанию.

Режим работы метро Киева в штатном режиме и во время воздушных тревог

В целом станции метрополитена открываются в среднем в 6:00 и закрываются в 23:00. Движение поездов по синей ветке метро начинается в 5:30 утра.

Во время воздушной тревоги подземные станции круглые сутки работают в режиме укрытия, открыты все вестибюли.

Раньше мы рассказывали: как работает метро во время тревоги, курсируют ли поезда между станциями.

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