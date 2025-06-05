Стиль жизни

Новая карта метро Киев 2025: что важно знать пассажирам

Ольга Петухова, редактор сайта 05 июня 2025, 18:15
новая схема метро киев
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